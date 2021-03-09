Чорнобильський заповідник показав нові знімки тварин, які схудли за зиму (фото)

Зимівля тварин минула задовільно: ні олені, ні, особливо, здичавілі корови з голоду не загинули.

Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника опублікували на своїй сторінці у Facebook фото схудлих звірів і розповіли, як вони пережили морозну та сніжну зиму. Про це повідомляє Вечірній Київ.

«Травоїдні корови, коні, олені змушені були добувати їжу з-під снігу. Та якщо коні й олені здатні розгрібати сніг копитами, то корови й бики не можуть стояти на трьох ногах, а тому розгрібають сніг мордою, а це не дуже зручно. От лосі, з довгими ногами та раціоном з гіллячкового корму, почували себе дуже комфортно», — розповіли науковці, інформують Економічні новини.

За їх словами, зимівля тварин минула задовільно: ні олені, ні, особливо, здичавілі корови з голоду не загинули. Фахівці не помітили й вкрай знесилених звірів.

«Після морозів візуально добре видно, що жирові запаси в оленів і здичавілої великої рогатої худоби зменшились. Трохи худеньким виглядає і молодняк, хоча дві корови ще на початку зими підгодовували телят молоком», — зазначили у заповіднику.

Науковці запевняють, що переживати з цього приводу не варто, адже весною тварини швидко відновлять свою форму.

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Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до бази природоохоронних територій світу The World Database on Protected Area (WDPA).

Внесення в цю базу — надзвичайно важлива подія не лише для заповідника, а й усієї України. Багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, як-от підприємства та уряди в різних галузях.