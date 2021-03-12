Когда Плешаков рассчитается по долгам разоренного «Трансаэро»?

Как известно, Федеральный суд Южного округа Флориды еще в 2017 году предписал основателю авиаперевозчика передать определенные сведения и дать показания. Однако, как обращали внимание представители «МТС Банка» в своем ходатайстве, их неоднократные попытки провести с Плешаковым двустороннюю встречу провалились.

Теперь же, 2 марта 2021 г. Федеральный суд Южного округа Флориды обязал основателя «Трансаэро» Александра Плешакова принять участие во встрече с «МТС Банком» для согласования процедуры передачи имеющейся у бизнесмена информации и документации для окончательного прояснения вопросов юрисдикции.

Если же Александр Плешаков уклонится от встречи и передачи сведений, то в отношении него могут последовать санкции, – отмечается в постановлении судьи Эдвин Торрес.

«МТС Банк» на основании статьи 1782 Раздела 28 Свода Законов США добивается получения от Плешакова сведений для их последующего использования как в деле о банкротстве «Трансаэро», так и в рамках возможных разбирательств с бывшим руководством авиаперевозчика в связи с подозрениями в мошенничестве с ценными бумагами и отмыванием денег.

В частности, как поясняли представители Российского коммерческого банка, основатель «Трансаэро» неоднократно игнорировал предложение договориться о конкретной дате и месте встречи, а после «окончательного согласования даты и подтверждения своей явки в удаленном формате» не появился.

Напомним, «Трансаэро», некогда один из крупнейших авиаперевозчиков в РФ, был признан банкротом в декабре 2016 года. На момент обращения в российский суд с заявлением о несостоятельности компания была должна «МТС Банку» более 57 миллионов долларов, и эту сумму банк пытается взыскать, говорится в заявлении, которое рассматривается в Федеральном суде Южного округа Флориды.

В банке заявляют, что по итогам проверки счетов и балансов авиакомпании, выяснилось, что полученные от кредиторов средства незаконно из нее выводились, в том числе за счет выплат завышенных дивидендов.

Ранее американский суд предписал бывшему заместителю гендиректора «Трансаэро» Александру Криничанскому дать показания и предоставить документы российскому банку. Интересующая «МТС Банк» информация касается в том числе активов Криничанского в отделениях Bank of America, Chase Bank, Citibank, TD Bank, и Wells Fargo Bank.

Рассмотрев аргументы сторон в июле 2017 года, суд встал на сторону «МТС банка», указав, что Киричанский владеет во Флориде недвижимостью, двумя автомобилями, а также выплачивает в штате налог на имущество, имеет местный телефонный номер и ведет финансовые операции.

«МТС стремится получить документы и задать Александру Криничанскому вопросы, связанные с нарушениями в финансовой отчетности, выплатой дивидендов, перемещением средств, полученных от МТС, на личные счета в США и реинвестициями в бизнес в США», – отмечалось в судебных документах.

Между тем Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в октябре 2020 года удовлетворил заявление конкурсного управляющего ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» о привлечении бывшего гендиректора компании Александра Бурдина к субсидиарной ответственности по обязательствам авиаперевозчика. Размер субсидиарной ответственности будет определен по окончании расчетов с кредиторами авиакомпании.

Кроме того, в российском суде на рассмотрении находится заявление ВТБ о взыскании 249,2 миллиарда рублей с Плешакова, бывшего председателя совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя авиакомпании.

Также конкурсный управляющий «Трансаэро» Алексей Белокопыт подал иск о привлечении Александра Плешакова, Ольги Плешаковой и бухгалтера Андрея Ковалева к субсидиарной ответственности.

Заявитель просит суд приостановить производство по обособленному спору в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами должника.

5 марта 2021 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление конкурсного управляющего ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» об аресте денежных средств и иного имущества бывшего гендиректора компании Александра Бурдина на сумму 245 миллиардов рублей, говорится в определении суда.

Как заметил управляющий Алексей Белокопыт, в реестр требований кредиторов авиакомпании включены требования на сумму свыше 240 миллиардов рублей, а размер задолженности «Трансаэро» по текущим платежам превышает 5 миллиардов рублей.

Суд еще 2 октября 2020 года удовлетворил заявление управляющего о привлечении Бурдина к субсидиарной ответственности по обязательствам авиаперевозчика. Размер субсидиарной ответственности будет определен по окончанию расчетов с кредиторами авиакомпании.

В определении говорится, что Бурдиным с 16 ноября 2015 года по 13 сентября 2017 года были совершены действия, существенно ухудшившие финансовое состояние «Трансаэро» и создавшие условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств. Также суд указал «на наличие причинно-следственной связи между неправомерными действиями Бурдина по уклонению от передачи документов, материальных ценностей должника и невозможностью удовлетворения требований кредиторов».

Кроме того, в суде находится на рассмотрении заявление ВТБ о взыскании 249,2 миллиарда рублей с основателя должника Александра Плешакова, экс-председателя совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя.

Арбитраж 13 сентября 2017 года признал «Трансаэро» банкротом. Авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

Александр Бурдин являлся главой «Трансаэро» с конца 2015 года до сентября 2017 года и возглавлял авиакомпанию уже после отзыва у перевозчика летной лицензии. Мещанский суд Москвы 28 августа 2018 года избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста.

Из оглашенных материалов дела следует, что Бурдин объявлен в международный розыск. Также ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат более двух месяцев), части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) и части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, экс-глава авиакомпании совершил растрату свыше 1,3 миллиарда рублей и полностью не выплачивал зарплаты сотрудникам «Трансаэро» свыше двух месяцев. Вследствие чего задолженность почти семи тысячам работникам авиакомпании составила не менее 400 миллионов рублей. Бурдин себя виновным в инкриминируемых преступлениях не признает.

Кроме того, Савеловский суд Москвы в августе приговорил к 5,5 годам колонии общего режима бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» Михаила Котова по делу о хищении имущества авиакомпании на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Экс-управляющий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ.

В суде установлено, что Котов совершил преступные действия (бездействие), в результате которых было растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше миллиарда рублей. Также он сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия корыстных преступлений, совершенных в соучастии с бывшим гендиректором «Трансаэро» Бурдиным.

Кроме того, пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в июне 2020 года сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера «Трансаэро» Ковалева, обвиняемого в пособничестве в хищении более 560 миллионов рублей имущества авиакомпании.

Экс-главбуху предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество растрате), частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 199.2 УК РФ (пособничество сокрытию денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

А что же Александр Плешаков и его семейство? Похоже, не бедствует. Интересно, настанет ли его очередь заплатить по счетам?

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