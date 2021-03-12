Семейный бизнес Усса: хлебная синекура для губернаторского сына

В Telegram-пространстве появилась информация, что губернатор Александр Усс по приватной договорённости с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным пристроил своего сына Артёма Усса на одну из руководящих должностей в структуру нефтяной компании, которая курирует реализацию проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края.

Речь идёт об ООО «Восток Ойл» — данное юрлицо вобрало в себя активы «Роснефти» на Таймыре: Западно-Иркинский участок, месторождения Ванкорского кластера, Пайяхское месторождение. В декабре 2020 года СМИ сообщили, что «Роснефть» продала 10% доли в компании структуре, аффилированной с сингапурской Trafigura. Ранее до этого, в ноябре того же года, совет директоров «Роснефти» одобрил продажу 10% в проекте в пользу международного трейдера.

О нефтегазовом кластере «Восток Ойл» БАБР много писал. Инвестиции в нефтегазовый кластер оценивают в астрономические 10 триллионов рублей. Власти Красноярского края хотят на треть нарастить нефтегазовые доходы бюджета за счёт реализации данного проекта. К 2024 году «Роснефть» планирует отгружать с «Восток Ойл» 30 миллионов тонн нефти с транспортировкой по Северному морскому пути.

Нефтянкой единой

Сингапур делает ставки. Сечин нашёл инвесторов для «Восток Ойл»

Артём Усс — сын губернатора Александра Усса (1982 года рождения), выпускник МГИМО. Читателям БАБРа он уже известен как один из бенефициаров ООО «Сибуголь» — компания является одним из основных поставщиков угля по Красноярскому краю. Ниточки от ООО ведут в кипрские оффшоры.

Но много бизнесов, как известно, не бывает. Да и губернаторский срок Александра Викторовича, не ровен час, закончится раньше отмеренного — уж больно много за ним косяков и управленческих фиаско. А это значит, что нужно обогащаться, пока есть доступ к админресурсу.

Информацию о том, что Артём Усс обзавёлся новым источником дохода, 10 марта опубликовал красноярский телеграмм-канал «Здравый смысл» (@zmysl). Сведения продублировал ещё ряд тг-каналов.

«Здравый смысл» (@zmysl):

«Если информация коллег верна, то остаётся только порадоваться за губернатора и его семейный бизнес. Активы диверсифицированы, жена при деле (сдаёт недвижимость в аренду), сын — на тёплом месте (кроме полученной должности в сечиновской структуре, кстати, есть ещё доли участия в лесном, строительном и угольном бизнесах). Александр Викторович, ждём продолжения банкета, ради бога не останавливайтесь в своих мечтаниях! Тем более что выбор в будущем у вас небогатый: тюрьма или забвение».

И правда, нельзя не порадоваться за такое масштабирование семейного бизнеса. С таким широким диапазоном источников доходов губернаторская семья может спасть спокойно: безбедная старость обеспечена на поколения вперёд. Складывается впечатление, что Александр Викторович коллекционирует бизнесы: тут и лесное хозяйство, и ресторанный бизнес, и строительный бизнес, и угледобыча, и вот теперь ещё и нефтянка.

babr24.com