У Німеччині створять першу в Європі міжміську дорогу для електровантажівок

Уряд Німеччини збирається будувати потужні зарядні станції. Йдеться про трасу A2, яка з’єднує Берлін та Рурську область.

Планується, що до 2023 року там побудують цілу мережу надпотужних зарядних станцій. Тобто, ця автомагістраль першою в Європі стане повністю адаптована до руху важких електровантажівок.

Проект координується Федеральним міністерством транспорту, Асоціацією автомобільної промисловості VDA і інститутом системних та інноваційних досліджень Fraunhofer ISI. Консорціум включає в себе 16 партнерів, серед яких енергетики з EnBW, постачальники електрокомпонентов: ABB, Heliox і Siemens, виробники комерційних автомобілів: Mercedes-Benz, MAN, Scania і Volvo Trucks, а також асоційовані партнери: E. DIS, Ionity, Meyer & Meyer і Tank & Раст.

Метою проекту «Високошвидкісна зарядка в міжміських перевезеннях» (HoLa) є проектування, будівництво та експлуатація високопродуктивної зарядної інфраструктури для далекомагістральних акумуляторних електровантажівок.

Зокрема, проектом HoLa передбачається будівництво в чотирьох місцях уздовж 500- кілометровій федеральної автомагістралі A2 високопродуктивних пунктів із так званою мегаватною системою зарядки (MCS). Зарядні пункти будуть організовані в існуючих місцях відпочинку далекобійників. Транспортні засоби зараз з’їжджаються туди на обов’язкові перерви, тому організувати там підзарядку вважається оптимальним варіантом. Таким чином, перевезення між столицею Німеччини і економічним центром країни стануть беземісійними (тобто без використання ДВС) і без участі водню.

Відомо, що нові німецькі зарядні пристрої називаються Megawatt Charging System, скорочено MCS. Це означає зарядку з потужністю до 4,5МВт, з максимальною напругою 1500В і силою струму 3000А. Ця технологія була розроблена спеціально для електровантажівок та електробусів, оснащених батареями великої місткості.

Поки що важко повідомити які-небудь конкретні деталі. У якості прикладу можна згадати недавній електричний прототип Mercedes eActros Long Haul, який в змозі рухатися в впродовж 4,5 годин, і заряджати свої АКБ за 45 хвилин.

За матеріалами internetua.com