Охрана Кадырова и его семьи за пять лет обошлась бюджету не менее чем в 1 млрд рублей

На охрану Рамзана Кадырова и его семьи последние пять лет бюджет тратил не менее 200 млн рублей в год, выяснили «Открытые медиа». За эти деньги главу Чечни и его родных оберегали от 430 до 388 бойцов Росгвардии.

Для сравнения: годовая охрана Федеральной налоговой службы Чечни обходится бюджету в 6,7 млн рублей, а всех республиканских судов — не больше 26 млн рублей.

В феврале 2021 года ведомства, обслуживающие рабочую резиденцию главы Чечни и личные дома его семьи, заключили с Росгвардией годовые контракты на охрану общей стоимостью 201,4 млн рублей, узнали «Открытые медиа» из базы «Контур.Фокус» и госзакупок. Больше половины из этой суммы — 102,1 млн рублей — выделило учреждение, которое отвечает за охрану мамы Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой и её семьи.

Подробностей о количестве нанятых охранников и об объектах охраны в госзакупках этого года нет, но, изучив аналогичные тендеры этих же заказчиков за предыдущие пять лет, «Открытые медиа» выяснили, что с 2017 года они ежегодно заказывали за сопоставимые суммы охрану не только для рабочей резиденции Рамзана Кадырова, но и для частных домов его семьи.

Как охраняют Кадыровых

Охрану для Кадыровых заказывают две госструктуры.

ГКУ «Центр по обеспечению деятельности Администрации Главы и Правительства Чеченской республики» тратит на это около 100 млн рублей в год.

В 2018 году антикоррупционная организация Transparency International обратила внимание на то, что это учреждение заказывает не только охрану резиденции Рамзана Кадырова, но и дома его отца — первого президента Чечни Ахмата Кадырова, погибшего в 2004 году. «Учитывая, что средства на охрану выделяются из бюджета Чеченской Республики, а домовладение является частной собственностью, такие расходы не предусмотрены бюджетом РФ и могут считаться нецелевыми», — говорилось в сообщении Transparency International.

Как убедились «Открытые медиа», в 2017 году за 101,6 млн рублей чиновники нанимали 200 охранников, 62 из которых должны были отвечать за охрану резиденции главы Чечни, столько же — за частное домовладение семьи Кадыровых, а остальные — за здание администрации Кадырова в Грозном на Гаражной улице, 10.

Уже в следующем году госзаказчик скрыл в документации закупки адреса охраняемых объектов, заменив их строчками «охрана государственных зданий» и «охрана объектов в соответствии с законом чеченской республики от 03.04.2006 № 4-РЗ».

Это закон «О социальных и иных гарантиях вдовы первого президента Чеченской Республики Кадырова А. А.», дополненный 24 июня 2013 года. В соответствии с ним вдова Аймани Кадырова не только освобождается от оплаты коммунальных услуг, получает ежемесячное пособие, равное 23 пенсиям по старости, бесплатные медицинские и транспортные услуги, но и обеспечивается охраной. Право на охрану за бюджетный счёт имеет не только она сама, но и члены её семьи, список которых утверждается дополнительно.

Например, в список охраняемых за госсчёт объектов в 2017 году входило помещение Благотворительного фонд имени Шейха Зайеда (проспект Кадырова, 3/25). Управляет фондом племянник главы Чечни Адам Черхигов. Четыре охранника оберегали офис на бульваре Эсамбаева, в котором располагается ООО «Чеченнефть». Кто из родственников Кадыровых работал там, узнать не удалось.

В 2018 году количество оплаченных бюджетом охранников для семьи Кадырова снизилось до 25 сотрудников против 62 человек в 2017 году, а на «охрану государственных зданий» было нанято 133 росгвардейца.

Это только половина расходов бюджета на охрану Кадыровых.

С 2017 года ГКУ «Центр по обеспечению деятельности Администрации Главы и Правительства Чеченской республики», а потом и ГКУ «Хозяйственное управление» начали проводить дублирующие закупки охранных услуг для того же здания администрации Кадырова на ул. Гаражная, 10. В 2017 году они наняли 230 охранников за 95,6 млн рублей в год, в 2018 и 2019 годах — по 239 человек за 99,4 млн рублей в год.

С 2020 года все заказчики перестали указывать количество нанятых охранников, но продолжили платить за охранные услуги сопоставимые суммы.

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