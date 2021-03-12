СБУ изучит депутатское прошлое Ахметова

Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и действия депутатов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания Совета.

Об этом пишет НВ.

«Харьковские соглашения» ратифицировали через четыре дня после их подписания.

«Если СБУ будет считать необходимым, она должна открыть [производства] по 111 ст. УК [госизмена] по соответствующим лицам… Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что голосование стало одной из причин оккупации Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

Секретарь СНБО упомянул имя тогдашнего главы Верховной Рады Владимира Литвина, который сейчас претендует на пост ректора КНУ имени Тараса Шевченко, а также одного «известного олигарха». По словам Данилова, «список будет очень интересный».

За «харьковские соглашения» голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.

21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которым на 25 лет продлил срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы для получения скидки на природный газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидку — перед подписанием «соглашений» РФ два раза искусственно завысила цену.

В 2014 году военнослужащие ЧФ РФ вместе с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».