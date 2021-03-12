В Луцке за взятку задержан адвокат

В Луцке сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке адвоката Андрея Лукашук.

По данным предварительного следствия, юрист требовал у своего подзащитного 2000 долларов, пишет Волинь Post. За эту сумму он обещал оформить положительное заключение эксперта по уголовному делу о ДТП клиента.

В 2017 году Андрей Лукашук подавал декларацию в качестве кандидата на должность судьи. Кроме того, в 2015 году он был кандидатом в депутаты Волынского областного совета и Маневицкого районного совета от политической партии «Гражданская позиция».