Названо ранні ознаки цирозу печінки

Однією з ознак цирозу печінки можуть бути набряки ніг, щиколоток і ступень.

Фахівцями були названі ранні ознаки цирозу печінки – про це пише видання Express, посилаючись на рекомендації British Liver Trust. Зокрема, рекомендується не залишати без уваги набряки, що виникають в нижній частині тіла.

“Набряки ніг, щиколоток і ступень можуть вказувати на те, що ваша печінка намагається функціонувати з останніх сил”, – відзначають експерти.

Вони уточнюють, що розвиток симптомів пов’язано з рубцюванням печінки в результаті пошкодження. Пошкоджена печінка має нерівні горбки (вузлики), її ніжна текстура твердне.

Крім набряків, іншими ранніми ознаками цирозу можуть бути постійне нездужання і втома, втрата апетиту і зниження ваги. Інші насторожуючі сигнали – нудота, капіляри, які лопнули на шкірі вище рівня талії. Крім того, у людини з цирозом можуть бути плямисті червоні долоні, виникає порушення режиму сну.

В організації нагадали, що до цирозу печінки в багатьох випадках веде зловживання алкоголем.