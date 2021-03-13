У Chrome на Android з’явився попередній перегляд веб-сторінок

Вам більше не потрібно натискати посилання в Chrome для Android і гадати, що вас чекає на іншій стороні. Ресурс 9to5Google повідомив, що Chrome 89 для Android отримав функцію «попереднього перегляду сторінки» після оновлення на стороні сервера.

Відповідна опція під назвою «Переглянути сторінку» знаходиться в контекстному меню, що викликається тривалим утриманням URL.

Ця концепція не нова і, можливо, це не найкраща її реалізація. Safari і Microsoft Edge на iOS пропонують попередній перегляд посилання за замовчуванням, використовуючи довге натискання без необхідності натискати на підтвердження. Підхід Google повільніший, хоч він і розроблявся більше двох років.

Однак це може бути дуже корисно. Ви можете дізнатися, чи варто відкривати сторінку, наприклад, без необхідності відкривати нову вкладку.

Функція попереднього перегляду найближчим часом стане доступна всім користувачам Chrome 89 для платформи Android. Коли саме вона може з’явитися у версії Chrome для iOS, поки невідомо.