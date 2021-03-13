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Компанія Renault змінила логотип

13.03.2021

Компанія Renault вирішила оновити свій логотип. Французи не стали відмовлятися від фірмового ромба, проте вже немодно тривимірну графіку замінили на плоский монохромний дизайн.

Новий логотип був вперше продемонстрований в рамках презентації стратегії «Ренолюція» (Renaulution).

Першою моделлю з новою емблемою став концепт-кар Renault 5 Prototype.

Як відомо, ромб є символом бренду Renault з 1925 року. До цього логотип бренду зазнав редизайну в 2015 році. Розробка нового варіанту велася з 2019 року.

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