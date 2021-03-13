Поліція Німеччини розкрила давню справу про крадіжку завдяки ковбасі

Поліція німецького міста Швельм (Північний Рейн-Вестфалія) розкрила справу про квартирну крадіжку 2012 року завдяки ковбасі, яку не доїв крадій на місці злочину.

Про це пише Associated Press.

Девʼять років тому злочинець під час пограбування «заглянув» до холодильника господарів і надкусив ковбасу. Шматок він поклав на стіл і після крадіжки речей пішов.

Поліція використала ковбасу як речовий доказ, взявши з неї зразки ДНК. Дані одразу ж внесли в міжнародну базу. Несподівано грабіжник «засвітився» у березні цього року у Франції — його затримали у звʼязку з іншим злочином.

Підозрюваним виявився 30-річний громадянин Албанії. Термін давності у справі про крадіжку зі зломом закінчився, тому екстрадувати до Німеччини його не будуть, якщо проти нього не подадуть позов.

Фото: ukr.media