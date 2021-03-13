Названо найбільш небезпечний тип забруднень повітря

Дим від лісових пожеж для здоров’я людини набагато шкідливіший, ніж автомобільні вихлопні гази. До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

В останні роки росіяни стикалися з безпрецедентними за масштабами лісовими пожежами, особливо на території Сибіру і Далекого Сходу. Глобальне потепління клімату спровокувало такі ж пожежі в США та Австралії, коли цілі міста були накриті справжньою ковдрою з отруйного диму.

Часом жителі цих міст дихали смогом цілими тижнями. І ось тепер нове дослідження показало, що дим від лісових пожеж для здоров’я людини набагато небезпечніше, ніж вихлопні гази.

Автори дослідження підкреслюють, що в такому диму містяться крихітні частинки, які в 10 разів шкідливіші для людини, ніж ті, що викидаються з інших джерел, включаючи вихлопні гази.

Результати дослідження публікує журнал Nature Communications Friday. Воно малює тривожну картину для жителів багатьох країн, які постійно стикаються з димом від лісових пожеж. Зі зростанням температур ризик таких пожеж буде постійно підвищуватися.

При цьому людство добре обізнана про фізичні витрати гасіння лісових пожеж, але не про те, як вони впливають на здоров’я. А оскільки дим може провокувати цілий ряд серйозних хронічних захворювань, то державі доведеться збільшувати витрати на їх лікування.

Отже, заради здоров’я власних громадян влада повинна більш активно боротися з цими пожежами. Кращим засобом боротьби є їх профілактика, як показує практика.