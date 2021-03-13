Кайлі Дженнер демонструє, з чим носити “гусячу лапку”

Згадуючи про принт «гусяча лапка», зазвичай нічого, крім твідових жакетів Chanel, на думку не спадає: ось що значить «стабільність» і трохи стереотипів. Кайлі Дженнер вирішила по-своєму обіграти тренд так, щоб підкинути світу ще трохи ідей, ну і щоб картатий малюнок змогли органічно носити не тільки високосвітські дами, але і молоді, зухвалі дівчата, як вона.

Надягаємо щільно обтягуючий трикотажний костюм, рукавички, пов’язку на голову, все строго в «гусячу лапку», доповнюємо образ напівпрозорими шпильками – і готово. Образ, звичайно, не на кожен день, але якщо вийде придумати собі привід, куди в ньому можна піти, обіцяємо, вас запам’ятають.



: bilshe.com