Стала відома причина самогубства 14-річної школярки на Святошині

Дівчина зістрибнула з балкону, бо була закохана.

Про це в ефірі одного з ток-шоу повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

Дівчинка, яка 9 березня зістрибнула з балкона 18-го поверху, скоїла самогубство через нерозділене кохання з 15-річним хлопчиком.

До таких висновків дійшли правоохоронці, коли вивчили останні листування дівчини у соцмережах.

«Виявилося, що у неї було нерозділене кохання з 15-річним хлопчиком, який, як їй здалося, її кинув», – сказав Геращенко.

За словами Геращенка, поліція не в змозі боротися винятково з дитячими суїцидами, тому вкрай важливо, щоб цьому питанню увагу приділяли і батьки.

Нагадаємо, 9 березня на Борщагівці малолітня дівчина випала з вікна 18-ти поверхового будинку. Дитина поверталася з занять з малювання, зателефонувала матері й сказала, що вже йде додому, однак чомусь не зробила цього і пішла у сусідній будинок.

14-річна дівчинка залишила куртку на загальному балконі і вистрибнула з багатоповерхівки на бульварі Кольцова 14-д.

Фото: Фейсбук