Тарасюк нажал красную кнопку

Глава НКРЭКУ пошел на обострение тлеющего конфликта с Ринатом Ахметовым

На днях Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг оштрафовала сразу три компании ДТЭК: АО «Западэнерго», АО «Днепроэнерго» и ООО «Востокэнерго». Сумма штрафа для каждой структуры составляет 1,7 млн грн. Это максимум, который регулятору позволяет применять к лицензиатам законодательство.

Кроме суммы одинаковой является и причина ее наложения: необеспечение в зимний период гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях, а также несвоевременное информирование Министерства энергетики, НКРЭКУ и «Укрэнерго» о критической ситуации с топливом.

Компании тепловой генерации ежемесячно оперируют сотнями миллионов гривен, поэтому выписанные регулятором для них санкции – «укус комара». Но на решении наказать группу «ДТЭК» деньгами Нацкомиссия решила не останавливаться.

На фото – Валерий Тарасюк

«Материалы проверки мы направляем в Антимонопольный комитет для проведения собственного расследования того, как компания, которая имеет все признаки монопольного положения на рынках угля и тепловой генерации, ведет себя на этих рынках. Также направляем материалы в Минэнерго и Госэнергонадзор. И я также считаю, что то, что произошло, или могло произойти – это вопрос национальной безопасности. Поэтому направляем вопрос в СНБО», – сообщил в ходе заседания, на котором принималось решение о штрафах, председатель комиссии Валерий Тарасюк.

На фото – Ринат Ахметов

Мнение главы НКРЭКУ подтверждают и цифры. Например, в декабре-2020 и январе-2021 на электростанции «Западэнерго» было поставлено 940 тыс. т угля, что почти на 30% меньше законтрактованных 1291 тыс. т. Аналогично развивалась ситуация и с поставками на упомянутые «Днепроэнерго» и «Востокэнерго». В итоге это сформировало дефицит топлива на складах станций этих компаний, что в свою очередь привело к постепенному выводу мощностей донецкой группы «в аварийные ремонты». Это решение произвело эффект полноценной диверсии: остановка ТЭС Рината Ахметова спровоцировала на внутреннем энергорынке дефицит мощностей, и для его покрытия пришлось возобновлять покупку электроэнергии во вражеской России.

Сложившаяся ситуация создавала впечатление, что таким образом, в отношениях с центральной властью донецкий миллиардер «играет мышцами». Но источники «ОЛИГАРХА» утверждают, что решение его команды вывести свои ТЭС «в аварийные ремонты» продиктовано, прежде всего, экономикой. Речь идет о том, что в условиях дефицита угля у тепловой генерации остается только одна возможность работать – переключиться на газ. Но сегодняшний тариф на электроэнергию такие расходы на топливо не покрывает, поэтому в «ДТЭК» и решили остановиться.

Пару лет назад группа поступала по-другому. Луганская ТЭС из «Востокэнерго» в условиях дефицита ископаемого топлива, который тогда возник из-за блокировки поставок угля из России, перевела свои блоки на природный газ. Это решение было принято для того чтобы не оставить без энергии потребителей Луганской области. При этом Кабмин гарантировал «ДТЭК» компенсацию убытков, полученных от сжигания дорогого ресурса, но оплату потерянного тогда 1 млрд грн. у Ахметова ждут до сих пор.

Возможно, именно отсутствие желания наращивать убытки и заставило дончан выключить свои ТЭС из сети в начале текущего года. Но эта мотивация никак не снимает проблему роста напряжения в отношениях «ДТЭК» с НКРЭКУ.

«Кризисное состояние на рынке это следствие некомпетентности регулятора, манипуляций на рынке, избирательного применения европейских норм и прямого административного вмешательства в работу рынка. В компании были готовы к зимнему сезону в рамках утвержденного Минэнергетики прогнозируемого баланса. Однако, снижение производства электроэнергии на АЭС вследствие затягивания ремонтной кампании, а также резкий рост нагрузки на ТЭС более балансовой прогноза лишили компанию возможности нарастить угольные запасы», – заявили в «ДТЭК» в ответ на штрафы нацрегулятора.

На фото – Михаил Волынец

Происходящий обмен нелестными эпитетами – не новость в отношениях крупнейшего игрока на энергорынке и комиссии. Как сообщал «ОЛИГАРХ», отношения между ними испортились еще осенью прошлого года. Тогда в Окружной административный суд Киева обратился народный депутат Михаил Волынец к Кабинету министров с утверждением о незаконности назначения главы НКРЭКУ.

На своей странице в Фейсбук народный депутат тогда уточнил, что его позиция связана с нарушением законодательства при утверждении Валерия Тарасюка: мол, тот перед своим назначением не проходил так называемую «специальную проверку».

А если бы он ее прошел, то, по заверениям Михаила Волынца, было бы установлено, что глава НКРЭКУ владеет корпоративными правами на кипрскую компанию «Дилак Инвестментс Лимитед». «Бизнес-интересы главы Нацкомиссии были установлены нашей рабочей группой по подготовке Временной следственной комиссии Верховной Рады по выявлению причин кризиса в отечественной энергетике», – говорит Волынец.

С момента его обращения в суд уже прошло почти полгода, но до стадии рассмотрения иска по сути очередь не дошла. Почему? Это, наверное, самый интересный вопрос в этой истории.

По одной из самых распространенных (и реалистичных) версий, с помощью заявления Волынца «ДТЭК» пытался перевести Тарасюка в подвешенное состояние: мол, или ты возвращаешься к конструктивной работе, или мы добьемся твоего увольнения. На промежуточной стадии казалось, что глава НКРЭКУ понял этот намек правильно. Но ход сегодняшних событий показывает, что стороны уже вряд ли смогут прийти к единому знаменателю.

oligarh.media