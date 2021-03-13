Апелляция ВАКС не изменила меру пресечения бывшему топ-менеджеру “Приватбанка”

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления «ПриватБанка» времен Коломойского Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн.

Об этом пишут “Зеркала недели”.

Яценко полностью отказали в жалобе на это мероприятие.

Напомним, что Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из «ПриватБанка» более 136 млн грн на подконтрольную компанию «Ингосстрах».

Бывший зампредседателя правления Приватбанка Владимир Яценко после задержания 22 февраля, уже находясь в СИЗО, переписал на гражданскую жену и дочь свои активы на 10 миллионов гривень.

Через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога в 52 млн гривень. Он уже внес залог и вышел из СИЗО.

Сообщалось, что сообщено о подозрении бывшему председателю правления «Приватбанка» Александру Дубилету, однако документ направили почтой, поскольку он отсутствовал по месту жительства. По информации ZN.UA, Дубилет в данный момент находится в Израиле. Также сообщено о подозрении первому заместителю председателя правления банка Владимиру Яценко, который днем ранее хотел оставить Украину на частном самолете в направлении Вены и бывшему председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица. Последней подозрение тоже направили по почте.