«Мои близкие считают, что Билл Гейтс чипирует человечество». Что делать?

Краткий путеводитель для общения с теми, кто верит антипрививочным теориям заговора.

«Прививки — дело важное! Это совсем не страшно. Раз, и все!», — успокаивает птица марабу неуверенного в необходимости прививки (и перепуганного!) бегемота в советском мультфильме 1966 года. Спустя более 50 лет, в разгар мировой пандемии COVID-19, вакцины важны как никогда, но сообщения прокремлевских СМИ куда менее успокаивающие.

Во время пандемии необоснованные заявления о вакцинах, порожденные самой темной стороной интернета, — например, о том, что «Билл Гейтс якобы использует вакцинацию, чтобы чипировать человечество» — обрели новое звучание в прокремлевских дезинформационных СМИ. Разнообразная вводящая в заблуждение информация на тему здравоохранения продолжает появляться в социальных сетях, вызывая замешательство и усугубляя кризис в области охраны здоровья.

Многие сочтут заявления о «микрочипах» Microsoft в вакцинах просто абсурдными. Но что насчет тех, кто посчитает иначе? Как, собственно, говорить с тем, кто принял на веру связанные с вакциной теории заговора, столкнувшись с ними онлайн?

Вот несколько советов, которые могут в этом помочь:

Если вы столкнулись с дезинформацией или теориями заговора о вакцинах в социальных сетях, хороший проверенный метод — сообщить о таких постах платформе, поскольку они, скорее всего, нарушают установленные ею правила. Любая реакция на такой контент (даже если вы оставляете негативный комментарий) может способствовать его распространению.

Что, если человек, который верит в такие заявления и явные теории заговора о вакцинах и делится ими, — близкий вам человек: друг, любимый, сосед? Утверждения, будто Папа Римский требует, чтобы его последователи вакцинировались в качестве одолжения мировым фармацевтическим компаниям, могут показаться смехотворными, но насмешки, посрамление или раздражение по отношению к тому, кто об этом всерьез беспокоится, могут иметь обратный эффект.

Даже образованные люди могут испытывать неуверенность и страх, вызванные вполне понятной обеспокоенностью касательно безопасности и эффективности вакцины. Уважительное отношение к другим и готовность выслушать являются ключом к содержательному и плодотворному обсуждению.

Научные исследования показали, что мы обычно принимаем решения касательно вакцин, основываясь не только на научных фактах или медицинских аргументах, но и на социальных, культурных, экономических и политических факторах, на личном опыте и моральных убеждениях. Коротко говоря, причины веры в необоснованные заявления о вакцинах не исчерпываются одним лишь незнанием.

Исследование естественного поведения человека, проведенное в 2017 году, выявило статистически значимые связи между сомнениями касательно вакцинации и моральными ценностями в двух больших группах родителей-американцев. Люди, которые серьезно сомневались в вакцинации, находились под влиянием веры в то, что вакцины осквернят «чистые» тела их детей. Они также считали, что правительство не должно «контролировать» поведение личности.

Субъекты дезинформации отлично понимают, как злоупотреблять и эксплуатировать такие убеждения. Необоснованные заявления в социальных сетях о том, что вакцины якобы способны изменить ДНК человека, или о том, что они заражены ВИЧ, малярией или «наночастицами 5G», взывают к эмоциям, а не оперируют фактами. Такие заявления используют глубоко укоренившуюся веру в необходимость защитить собственные тела (и тела наших детей) от всего «неестественного», «грязного» или «опасного», представляя вакцины соответствующими именно этим характеристикам.

Заявления о том, что вакцины от COVID-19 используют в качестве предлога для «чипирования» и установления контроля над человечеством, подобным образом призваны злоупотреблять нашими чувствами касательно свободы и автономии личности (в конце концов, политика вакцинации содержит элементы коллективизма).

Осознание того, что вашими моральными убеждениями можно манипулировать, является сложным и неприятным процессом. Старайтесь развивать критическое мышление и способность к самоанализу, задавая вопросы о тревогах и страхах касательно вакцины. И приготовьтесь слушать, не осуждая.

Люди, сомневающиеся в вакцинах, вероятно, не хотят намеренно навредить себе или своим близким. Как лаконично сказала одна мама во время своей лекции на TED talk, когда речь заходит о вакцинации, большинство родителей «ужасно боятся поступить неправильно».

В некотором смысле вакцинация стала жертвой собственного успеха. Мы читаем о таких болезнях, как натуральная оспа, в учебниках по истории, а не на новостных вебсайтах, именно потому, что вакцины помогли их искоренить. Но это же делает риск (каким бы ничтожным он ни был) возможных побочных эффектов вакцины более «реальным», чем угрозу, которую представляет собой болезнь.

Может ли это касаться вашего близкого человека/друга/соседа? Не боится ли он вакцины больше, чем болезни, лишь потому, что болезнь кажется менее реальной угрозой? Не забывайте, что некоторые субъекты дезинформации, включая прокремлевские СМИ и их ставленников, распространяют заявления, провоцирующие именно такие настроения, например, намекая, что кризис, вызванный коронавирусом, был спровоцирован СМИ или крупными фармацевтическими компаниями, в коммерческих целях.

Попытки найти точки соприкосновения в (мы надеемся) общей потребности принять лучшее решение касательно здоровья создают почву для диалога. Избегайте обмена «серией возражений» — это может привести к неприятию и гневу. Постарайтесь установить связь на эмоциональном и личном уровне. Почему для вас важно, чтобы этот человек «поступил правильно» в том, что касается вакцинации? Признание, что вы беспокоитесь о благополучии этого человека, может оказаться серьезным импульсом, который заставит его пересмотреть свои взгляды. Ваши личные истории о том, почему вы убеждены в необходимости вакцинации (и вы можете подробнее ознакомится с мерами предосторожности в целях безопасности вакцин), могут часто быть убедительнее, чем абстрактные рассуждения. Это нужно делать, ведь один единственный контакт с теорией заговора может иметь негативные последствия даже среди людей, которые не верят в теории заговора.

Недавно Атлантический Совет заострил внимание на исследовании, которое выявило, что антипрививочные группы онлайн используют более разнообразные нарративы, чем группы, настроенные положительно к прививкам. Проще говоря, антипрививочные заявления редко касаются исключительно вакцин. В них освещаются более широкие темы, связанные с (альтернативным) здравоохранением и общим состоянием здоровья. Подобные сообщения имеют более широкий охват, чем традиционные истории в защиту вакцинации, которые основываются на научных данных и связях с органами здравоохранения.

Например, на странице в Facebook, посвященной «альтернативной» медицине и нацеленной на украинцев, сделана серия заявлений, связывающих вакцины от коронавируса с «опасными» наночастицами и технологиями 5G. На той же странице расписаны чудеса аюрведической медицины и польза кофе для раковых больных.

Мы не говорим, что кофе и аюрведическая медицина непременно вредны, но люди, подписанные на такие страницы в социальных сетях, могут ненамеренно подвергнуться воздействию вводящей в заблуждение и вредной информации о вакцинах. Более того, чем больше людей верят в то, что определенные идеи истинны, тем более вероятно мы воспримем их как таковые. Вот почему ваше присутствие в сообществах тех, кто верит в теории заговора и дезинформацию, помогает этим взглядам укорениться в нашем сознании.

Если ваш близкий человек или друг пребывает в таком «альтернативном» сообществе, поощрите его подписаться на страницы и людей, разделяющих его интересы и распространяющих надежный, основанный на фактах контент. Установление связей с учеными, независимыми СМИ, фактчекерами и аналогичными сообществами — хороший способ формировать устойчивость к дезинформации онлайн, включая ту, что касается вакцин.

Люди, верящие в теории заговора, часто считают, что мыслят критично. Отнюдь не случайно флагман прокремлевской дезинформации RT призывает свою аудиторию «задавать больше вопросов».

Но, как отмечает эта полезная статья BBC, дух сомнения является на самом деле ключом к рациональному мышлению. Цель не в том, чтобы заставить человека меньше интересоваться или быть менее скептичным, а в том, чтобы изменить объект его интереса и скепсиса. И начать задавать вопросы.

Теории заговора обычно изображают сложную реальность широкими размашистыми мазками, объясняя «все» и давая ответы на все возможные вопросы сразу. Как писал социолог Джон Гагнон, «разница между научной теорией и теорией заговора в том, что в научной теории есть дыры». Во время мировой пандемии «всеведущая» уверенность, которую нам предлагают теории заговора, может помочь умерить тревожность. Задумайтесь, возможно, ваш собеседник обращается к сомнительным источникам, чтобы удовлетворить свою потребность в познании.

Кроме того, дезинформацию используют не только в политических, но и в коммерческих целях. Согласно Глобальному индексу дезинформации, четверть миллиарда долларов ежегодно выплачивается тысячам дезинформационных сайтов рекламными компаниями, размещающими рекламу многих известных брендов. Вебсайты, пропагандирующие «альтернативные» лекарственные средства вместо вакцин, часто размещают рекламу сомнительных пищевых добавок, пытаясь получить прямую финансовую выгоду за счет своих посетителей. Подписчиков в социальных сетях субъекты дезинформации тоже могут «монетизировать» или использовать для улучшения репутации.

Попробуйте спросить у собеседника, к чьему мнению касательно здравоохранения и вакцинации он прислушивается и почему. Призовите его задуматься над тем, как он находит и оценивает информацию, а также поразмышлять о мотивах тех, кто распространяет антипрививочные сообщения.

Если вы последуете этим пошаговым рекомендациям, у вас, возможно, получится конструктивно поговорить и в итоге вывести друга или близкого человека из кроличьей норы конспирологии. Но не ожидайте быстрых результатов.

Наши взгляды и чувства касательно здравоохранения и благополучия глубоко личные и сложные, их вряд ли можно изменить мгновенно. Кроме того, как отмечает Марк Лорч, профессор по коммуникации и химии в университете Халла, новые доказательства создают в наших взглядах противоречия, которые могут причинять эмоциональный дискомфорт. Поэтому если вы будете слишком сильно давить, существует риск того, что ваш собеседник найдет контраргументы и наоборот укрепится в своих взглядах, несмотря на доказательства.

Выказав сочувствие, даже если вы твердо выступаете против теорий заговора, вы сможете положительно повлиять на сложную и преисполненную волнений атмосферу, сопровождающую мировую пандемию.

А если вы преуспеете, можете еще и показать другу, близкому человеку или соседу мультик про бегемота. Помните, прививки — это дело важное, и это совсем не страшно!

Источник: EUvsDisinfo