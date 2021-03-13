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Бездомна собака з хворою лапою сама прийшла у ветклініку по допомогу

13.03.2021

Бродячий собака з пораненою ногою заблукав до ветеринарної клініки Clinica Vet VIP в Хуазейру-ду-Норте, Бразилія, звертаючись за допомогою до пораненої лапи.

Про це повідомляє 3W Daily.

Собака дійшов до дверей, а потім повільно пробрався всередину.

Спочатку лікарка Дейзі Сільва виявила врослий ніготь після того, як собака подав їй лапу і помахав хвостом. Подальший огляд виявив у собаки пухлину в області статевих органів, для лікування була необхідна хіміотерапія.

Зараз у собаки більше немає кровотеч і болю. Перший сеанс хіміотерапії пройшов добре.

Сільва забрала додому свого нового друга, поки той одужує і ходить із ним до клініки на щоденне лікування.

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