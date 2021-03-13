Россия снова попытается добраться до «бригадного генерала» Ичкерии

Российские следователи снова попытаются добраться до «бригадного генерала» Ичкерии Ахмеда Закаева: в Чечне возбудили уголовное дело против бывшего эмиссара чеченских сепаратистов, получившего политическое убежище в Великобритании, по статье о публичном оправдании терроризма.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова.

Поводом послужило высказывание Закаева на YouTube-канале о том, что убитые в Чечне члены бандподполья во главе с Асланом Бютукаевым являются «героями Ичкерии». «Публично оправдывая и героизируя фигуру Бютукаева, Закаев тем самым оправдывает действия террористов», — говорится в сообщении.

В апреле 2019 года сообщалось, что Закаева допросят по уголовному делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Защита опросила Закаева в Великобритании и предоставила следствию эти показания. Из них следует, что он не причастен к убийству журналистки. При этом адвокат просила российских следователей допросить экс-эмиссара с помощью международного правового запроса, ее просьбу удовлетворили.

Ахмед Закаев был «бригадным генералом» самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ), министром культуры, иностранных дел и вице-премьером ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001-м российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара, Великобритания предоставила ему политическое убежище.

За последние десять лет Великобритания лишь дважды экстрадировала россиян из страны по запросу Москвы. В 2013 году из Англии выслали Максима Винцкевича, обвиняемого в убийстве по неосторожности. В 2017 году из Великобритании экстрадировали жителя Иркутска Станислава Дзагоева, который разыскивался за грабеж. При этом Лондон отказывается выдавать многих российских бизнесменов, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела.