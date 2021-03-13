Незакрытая дверь: что так сильно повлияло на брак Валерия Меладзе и как живут семьи певца сейчас

Кто помог брошеной жене певца и почему семьи братьев Меладзе так похожи, разбирался корреспондент Лайфа Василий Климов.

Валерий и Ирина Меладзе прошли через многое. Мало кто знает, но однажды Валерий пришёл к Ирине и застал её с другим, а через год после свадьбы умер их сын. Предательство Валерия Меладзе — логическое завершение их трудной судьбы. Может быть, именно поэтому сейчас Ирина благодарит бога, что всё сложилось именно так. Она счастлива, он счастлив, и, казалось бы, стоит забыть прошлое, порадоваться за их настоящее, но почему этот развод очень многие до сих пор воспринимают как что-то личное?

Они прожили вместе 20 лет. Затем выяснилось, что он жил на две семьи: вокалистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева родила от него сына. Казалось бы, история банальная: богатый, красивый мужчина, любимец миллионов женщин не смог устоять, а жена, которая родила ему трёх дочерей, не смогла удержать и спасти этот брак. На первый взгляд она жертва, он грешник, но, если разложить по полочкам переломные моменты их биографии, всё становится не таким однозначным.

Не Столетов

Фото © youtube.com / Золотая коллекция русского кино

Познакомились в студенчестве, оба учились в кораблестроительном институте в городе Николаеве (Украина). Вначале Ирина не воспринимала ухаживания Валерия всерьёз. Сама она искала себе Женю Столетова (главный герой фильма «Это всё о нём», роль которого исполнил Игорь Костолевский). Ей нужен был яркий, бравый, уверенный в себе мужчина, который может стукнуть кулаком по столу. Тем не менее она дала шанс Валерию, но по-прежнему не всерьёз.

Фото © youtube.com / СПАС

Однажды он приехал к ней, а она была не одна. У Ирины ничего не вышло с тем спортсменом, затем и с секретарём комсомольской организации, с которым встречалась после. Тогда-то она и поняла, что на самом деле хочет не Женю Столетова, а Валеру — мягкого, поэтичного, заботливого и любящего. Позже она признается, что спустя много лет судьба ответила ей бумерангом.

Он как-то спросил: «Ты меня любишь?» Я ответила, что сейчас нет, но мне кажется, что потом я тебя полюблю… Ну вот, а потом жизнь меня заставила побывать на этом же месте

Ирина Меладзе

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Он как-то спросил: "Ты меня любишь?" Я ответила, что сейчас нет, но мне кажется, что потом я тебя полюблю… Ну вот, а потом жизнь меня заставила побывать на этом же месте

Фото © youtube.com / Россия-1

Свадьба пела и гуляла, на ней было несколько сотен гостей — всё как положено в Грузии. А через пару месяцев она забеременела. Роды были трудными — мальчик родился, чтобы прожить всего 10 дней. Врачи «утешали» роженицу тем, что если бы он выжил, то это была бы инвалидная коляска на всю жизнь. Ирина не смогла похоронить его и до сих пор не может себе этого простить.

Тогда я думала, что если придумаю молитву и произнесу её 50 раз, то меня услышит Господь. Я тогда так сильно молилась, что, наверное, там, на небе, прорезала огромную дыру. Но думаю, его смерть была божьей милостью. При судорогах мозг умирает, а у него судороги длились 5 дней. Я очень сильно жалею, что послушалась тогда и не пошла его хоронить. Эта дверь навсегда осталась незакрытой

Ирина Меладзе

Они никогда не обсуждали эту тему. Каждый зарыл её у себя в душе как можно глубже, но сейчас, оглядываясь на их путь, становится понятно, что если между ними и выросла стена 15 лет спустя, то первые её кирпичи были заложены именно тогда. Вскоре на свет появилась их первая дочь Инга. Тогда им казалось, что этот ребёнок расплачивается за грехи родителей — девочка постоянно болела. Но они и не думали опускать руки, разводиться. Наоборот, это их сплотило. Вскоре Ирина всё-таки поняла, что любит мужа.

Фото © instagram.com / Валерий Меладзе

Затем был переезд в Москву, рождение второй и третьей дочерей, началось восхождение Валерия и его брата Константина на небосклон российского шоу-бизнеса. Дорогу им открыла Алла Пугачёва. Ей пришлись по душе братья-грузины, и она пригласила их на свои Рождественские встречи. Константин занимался продюсированием, а Валерий пел. Оба всегда были неразлейвода. События в семье каждого воспринимались ими как личные. Судьбы похожие. Костя тоже ушёл от своей первой жены, когда у них было трое детей. И тоже женился на солистке «ВИА Гры» Вере Брежневой. Они были слишком глубоко погружены в творческую среду, чтобы устоять перед искушением молодой женской красотой.

Что не убивает…

Фото © nastroenie.tv

Зато первая жена Константина Меладзе в итоге открыла в Киеве центр АВА-терапии по работе с аутистами, чтобы оказывать помощь своему сыну и другим детям с таким же диагнозом. А Ирина Меладзе нашла другую любовь — более возвышенную и глубокую. О том, что у мужа есть другая, она узнала в ходе очередной ссоры. В порыве гнева он выпалил всю правду. Для неё это стало шоком. В такие моменты люди не чувствуют боли, они ещё не верят, что это конец, и пытаются ухватиться за любую соломинку. Ирина жила в этом аду больше года. Пыталась спасти семью. Звонила Джанабаевой и предлагала встретиться, но та отказалась. Попытки сохранить брак оказались тщетными. И когда казалось, что жизнь потеряла смысл, в её жизни появился Бог. Её спасли пещеры Киево-Печерской лавры. В часы, которые она проводила там, её душа оживала, боль уходила, приходила благодать.

Я сравнивала это со смертью ребёнка, и вот это [предательство] было страшнее. Меня просто разорвало, и на сердце образовалась дыра. Душевная реанимация длилась четыре-пять лет. Спасалась я в церкви. При каждом случае я приезжала в Киево-Печерскую лавру и спускалась в пещеры. Первый раз службу я отстояла во взрослом возрасте, и с тех пор почему-то там мне хорошо. Это как лекарство, которое помогает и за которое ты цепляешься. Так начался другой период моей жизни

Ирина Меладзе

Слышит и говорит

Фото © youtube.com / Россия-1

Это сейчас Ирина говорит об этом спокойно. У неё добрые, красивые и уже взрослые дочери, прекрасный дом, новые друзья, новые знания, новые путешествия. А тогда до воскресения было ещё очень далеко. И поверить в то, что она сумеет пронести свой крест до конца, было очень трудно. Она вспоминает, что ей помогла Матрона Московская. Как-то Ирина стояла в очереди к её могиле на Даниловском кладбище, размышляя о том, что хотела бы погладить птичек, которые расположились на ветвях рядом. В этот момент на её голову сел голубь, чуть позже ещё один — на плечо. И они стали ворковать друг с другом. Так было и на следующий день, и через неделю. Тогда она поняла, что Бог её не просто слышит, но и говорит с ней.

Я молила Бога о том, чтобы из нас двоих внутри моего дурацкого сердца выжила я! Я не хотела сгореть там абсолютно. Я просила Господа, чтобы он удавил его в моём сердце, чтобы он выжег его серной кислотой, потому что я хочу жить. Если бы я оставила его внутри себя, я бы умерла. А у меня трое детей, и я решила встать и идти дальше. Не знаю куда, не знаю как, сил нет, ничего нет, но надо жить

Ирина Меладзе

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Я молила Бога о том, чтобы из нас двоих внутри моего дурацкого сердца выжила я! Я не хотела сгореть там абсолютно. Я просила Господа, чтобы он удавил его в моём сердце, чтобы он выжег его серной кислотой, потому что я хочу жить. Если бы я оставила его внутри себя, я бы умерла. А у меня трое детей, и я решила встать и идти дальше. Не знаю куда, не знаю как, сил нет, ничего нет, но надо жить

Фото © youtube.com / Россия-1

После развода Ирина восстанавливалась пять лет. Но она стала сильнее, её жизнь стала интереснее, она будто воскресла. За это время она посетила десятки святых мест, нашла духовника, окончила семинарию и теперь имеет право преподавать в воскресных школах.

Сейчас я оглядываюсь и понимаю, что, если бы у меня была возможность что-то изменить в своей жизни, я бы ничего не меняла. Как бы мне ни было тяжело, я бы не изменила ни одного эпизода. У меня началась другая жизнь. Вообще другая! Изменилось её качество. После развода я стала много ездить, всё время училась, знакомилась с новыми людьми. Да и с Валерой у нас выстроился диалог. У нас есть график отдыха с дочками

Ирина Меладзе

<img src="/cp/uploads/posts/2021-3/Nezakrytay4_820137823178.1573.gif" alt="

Сейчас я оглядываюсь и понимаю, что, если бы у меня была возможность что-то изменить в своей жизни, я бы ничего не меняла. Как бы мне ни было тяжело, я бы не изменила ни одного эпизода. У меня началась другая жизнь. Вообще другая! Изменилось её качество. После развода я стала много ездить, всё время училась, знакомилась с новыми людьми. Да и с Валерой у нас выстроился диалог. У нас есть график отдыха с дочками

Другая семья

Фото © youtube.com / ELLO

Его внебрачному сыну сейчас 17 лет. Он тяготится вниманием прессы и старается не оказываться в публичных местах, другому сыну — Луке — шесть. До недавнего времени в СМИ было много публикаций на тему третьей беременности Джанабаевой. Журналисты обращали внимание на округлившийся живот певицы и застали её у кабинета акушера-гинеколога в частной клинике, но детей всё же у них сейчас двое.

Я часто представляла себе: а что бы было, если бы я оказалась на его месте? Что, я не могла ему изменить? Конечно, могла, но всё-таки я думаю, что меня бы это разорвало — я бы не смогла разрушить свою семью. И знаете, как говорил отец Иоанн (Крестьянкин), лучше быть обиженным, чем обидеть

Ирина Меладзе

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Я часто представляла себе: а что бы было, если бы я оказалась на его месте? Что, я не могла ему изменить? Конечно, могла, но всё-таки я думаю, что меня бы это разорвало — я бы не смогла разрушить свою семью. И знаете, как говорил отец Иоанн (Крестьянкин), лучше быть обиженным, чем обидеть

Фото © youtube.com / ELLO

Валерий Меладзе общается с дочками, постоянно присутствует в их жизни. Он по-прежнему востребованный артист, и кажется, что чем больше у него седых волос, тем больше у него платёжеспособных поклонников. Его репертуар и голос позволяют ему завоёвывать сердца абсолютно всех возрастов. Они с братом давно научились работать с аудиторией. Пригласить Меладзе на корпоратив — беспроигрышный вариант для любого олигарха.

Фото © instagram.com / Валерий Меладзе

Уже после всего случившегося Валерий Меладзе как-то признался, что всегда в глубине души знал: он не тот мужчина, который был нужен Ирине. Он не Женька Столетов. Она же в свою очередь сегодня говорит, что всегда понимала: когда-нибудь он её покинет. «Не знаю почему, но, когда мы были вместе, мне почему-то на уровне интуиции казалось, что я останусь одна, что он уйдёт первым. Я как-то отгоняла от себя эти мысли, но когда в 40 лет это всё-таки произошло, я поняла, что это были подсказки от ангела-хранителя», — говорит Ирина Меладзе.

Фото © instagram.com / Ирина Меладзе

Их разрыв был болезненным. Для них — безусловно, но и для миллионов его поклонниц, которым казалось, что его «Я не могу без тебя» — это никакая не песня, а молитва, которую он обращает к своей любимой жене, с которой прошёл столько всего. А на самом деле оказалось, что «притяжения больше нет». Конечно, Ирине было тяжелее, но она справилась. Она проснулась.

Это была точка переосмысления всей свой жизни, именно тот момент, когда я смогла проснуться. В моей жизни появилось понятие — Бог. И так как я сама с собой познакомилась, я даже сама себя не разочаровала. Потому что можно было по-разному поступить: спиться, повеситься и так далее. Потому что житейская ситуация, которую я, слава Богу, с его помощью прошла. Сегодня моя жизнь несоизмеримо шире, и к Валере я отношусь хорошо. Да, он не Женя Столетов, но у него есть столько внутренних достоинств, на которых можно строить отношения. Слава Богу за всё.

life.ru