Гендиректор Merlion на поджог ответил рейдерством

Акционеры IT-дистрибьютора Merlion попросили возбудить уголовное дело о покушении на рейдерский захват в отношении бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко, говорится в заявлении защитников бизнесменов, поступившем в редакцию Forbes.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что уголовное преследование их подзащитных было инициировано для захвата компании. Помимо статьи о покушении на рейдерский захват, они просят возбудить в отношении «Симоненко и группы лиц» дела также по статьям о клевете и заведомо ложных доносах и показаниях.

Сам Симоненко назвал запрос об уголовном деле в отношении него «попыткой перевернуть конкретную уголовную историю в какую-то экономическую» и помочь предполагаемым заказчикам покушения уйти от ответственности. «Я ничего не захватывал и не клеветал. Пусть разбирается, надеюсь, объективное следствие», — сообщил Симоненко на запрос Forbes.

Акционеры Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов и глава службы безопасности Борис Левис были арестованы в октябре прошлого года. Их обвиняют в покушении на убийство по предварительному сговору и умышленном уничтожении имущества. Симоненко, бывший гендиректор компании, проходит по делу потерпевшим. Карчева в феврале суд перевел под домашний арест. Остальные обвиняемые находятся под стражей — 10 марта Мосгорсуд признал их арест законным.

По версии Симоненко и следствия, его пытались «сжечь вместе с загородным домом» из-за денежного конфликта с совладельцами Merlion, писал «Коммерсантъ». Как утверждает Симоненко, он добивался от акционеров Merlion выплаты $5 млн, которые, по его версии, ему полагались за долю в проекте при уходе из компании, но заплатили ему только $400 000. У адвокатов акционеров другая версия: они утверждают, что Абрамов, Карчев и Мангутов якобы решили заплатить $5 млн Симоненко из собственных средств, «учитывая, что он проработал в Merlion около 18 лет». Но выплаты ограничились $500 000 и закончились, когда Симоненко якобы провалил внутреннюю проверку по фактам воровства, рассказывали защитники. Причастность акционеров компании к нападению адвокаты отрицают. Как утверждает защита, в материалах дела есть доказательства, указывающие на инсценировку поджога.

Левина арестовали 23 октября 2020 года, Карчева, Мангутова и Абрамова — 26 октября. Абрамов, Карчев и Мангутов — также основатели ретейлера «Ситилинк». Merlion занимает 33-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России с выручкой 266,6 млрд рублей в 2019 году. Forbes оценивает стоимость компании в $1,8 млрд. С оценкой состояния как минимум в $600 млн Абрамов, Карчев и Мангутов могут войти в список самых богатых бизнесменов России.

forbes.ru