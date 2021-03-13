К новым свершениям готов: Губернатор Ульяновский области Сергей Морозов готовится к выборам

Глава Ульяновской области Сергей Морозов, несмотря на многочисленные скандалы, собирается баллотироваться на новый срок.

При этом регион за последние 16 лет уже понял, чего можно ждать от губернатора Морозова. Так, например, в области появилось много необычных памятников. Они радуют местных жителей, но им все же хочется, чтобы глава региона занимался более важными вопросами. Возможно, решение наиболее важных проблем Ульяновской области Сергей Морозов приберег на новый губернаторский срок.

Сергей Морозов заботится о собственной репутации. По слухам, в регионе его не очень-то воспринимают уже, однако он не упускает возможности проявить себя в роли настоящего руководителя. Так, например, в 2020 году ему выпала честь разобраться с непослушным подчиненным. Министр агропромышленного комплекса Михаил Семенкин весной прошлого года полетел отдыхать в Ниццу, хотя губернатор предостерег чиновников от подобных поездок. Известно, что Семенкин не только ослушался Морозова, но еще и потратил на поездку огромные деньги. Общественность возмущалась, обсуждала, а Сергей Морозов, дабы возвыситься в глазах населения, уволил чиновника. Правда, Семенкин решение оспорил, но губернатор хотя бы попытался восстановить «справедливость».

На самом деле губернатор Ульяновской области должен был понять министра Михаила Семенкина. Дело в том, что во Францию он отправился не один, а с возлюбленной — главой района Марией Шпак. В делах любовных Сергей Морозов претендует на роль знатока, ведь сам он после развода с супругой Еленой Морозовой то и дело проявлял интерес к молодым девушкам. 23-летней Марии Рогаткиной губернатор помог даже мандат получить от «Единой России». Но на ней глава региона не остановился, и поиски продолжаются до сих пор.

Глава Ульяновской области с каждым годом увеличивает свои заработки. Впрочем, они не являются очень уж большими: в 2019 году Сергей Морозов заработал всего 4,1 миллиона рублей. В его собственности никаких крупных объектов недвижимости нет, однако более богатыми являются его теперь уже бывшая супруга, мать и теща. Женщины умудрились оказаться в списке учредителей прибыльных компаний, который и приносят им доход. А компания, с которой связана Елена Морозова, в прошлом году оказался в центре внимания правоохранителей. Основательница ООО «Первичное региональное агентство недвижимости» Ольга Колесникова оказалась за решеткой. Поскольку дело было связано с муниципальной собственностью, к чиновникам тоже приходили с обысками. Но губернатору вопросов избежать удалось.