Кличко вернул на работу своего зама Поворозника, обвиненного во взятке на $125 тыс

Все помнят историю о том, как человек первого заместителя председателя Киевской горадминистрации — Николая Поворозника, который отвечал за экономические, финансовые и бюджетоформирующие вопросы столицы, а также за налоговую политику и банковскую деятельность, в середине апреля 2020 года был пойман на получении взятки.

В СБУ тогда заявили, что Поворозник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере $125 тыс. от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения по согласованию градостроительных условий и ограничений. Тогда задержали именно посредника, в КГГА провели обыски, а первого заместителя мэра Киева Виталия Кличко отстранили от должности на время расследования.

И вот теперь Кличко заявил о готовности восстановить в должности своего первого заместителя — подозреваемого в коррупции Поворозника.

«По моему мнению, все точки расставлены над «і», и я буду принимать решение, чтобы человек (Николай Поворозник — Ред.) возвращался к исполнению своих обязанностей», — заявил Кличко на заседании горсовета 11 марта.

Сам же Поворозник в соцсетях, сообщал, что ни он, ни другие работники КГГА не являются сторонами уголовного производства в отношении взяточничества. А сегодня, 12 марта 2021 года, он заявил, что возвращается:

«Друзі!

Повертаюся…

Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів.

Я дякую родині, друзям і колегам за підтримку!

Викликів багато — і пандемія, і її наслідки для економіки міста, і робота над оновленням інфраструктури столиці, і багато інших.

Я готовий до роботи!»

Кличко также уточнил, что читал ответ СБУ относительно процессуального статуса Николая Поворозника по делу и уже получил заявление от отстраненного первого заместителя о готовности приступить к выполнению своих обязанностей.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua