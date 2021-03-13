В течение последних пяти лет ООО «ПКФ «Гюнай» Ализамана Рагимова вело судебные споры с компанией «Домодедово Эрфилд».

Причина спора в том, что компания Рагимова построила многоквартирный дом на территории Каширского шоссе, в границах приаэродромной территории аэропорта Домодедово. Собственником аэропорта является Дмитрий Каменщик, которому Рагимову противостоять было непросто. Так, Каменщик — один из самых богатых людей России. Forbes оценивает его состояние в 2,1 миллиарда долларов. Возможно, именно поэтому изначально суд принял решение в пользу компании «Домодедово Эрфилд».

Однако Ализамана Рагимова недооценивать было весьма опрометчиво со стороны руководства аэропорта. Сам Рагимов похвастаться такими богатствами, конечно же, не может. Но это не значит, что у него нет покровителей, которые могли бы помочь ему в решении спора с аэропортом Домодедово. По слухам, Ализаман Рагимов является родственником однокурсника Владимира Путина Ильгама Рагимова. Даже если эти слухи соответствуют действительности, более важным является дружба Рагимова с совладельцем группы «Киевская площадь» Годом Нисановым. Они вместе работали во «Всероссийском азербайджанском конгрессе», который сегодня ликвидирован.

Сам Ализаман Рагимов является заслуженным строителем РФ, а также почетным строителем России. Также с 2012 года он является членом Совета депутатов городского округа Домодедово, где входит в комиссию по развитию инфраструктуры и ЖКХ, благоустройству и экологии. А Год Нисанов поддерживает отношения с подмосковным губернатором Андреем Воробьевым, а также со многими другими высокопоставленными лицами столицы. Не удивительно, что структуры Года Нисанова получают крупные госконтракты. При этом качество выполненных работ нередко оставляет желать лучшего. В случае с ООО «ПКФ «Гюнай» качество квартир тоже является больной темой для людей, которые ожидали получить хорошие квартиры. Неоднократно на компанию Рагимова жаловались из-за плесени в квартирах, но с такими связями никакие жалобы не способны испортить репутацию компании.

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