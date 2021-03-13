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Прокуратура возобновило дело об уклонении братьев Суркисов от налогов

13.03.2021

Генеральная прокуратура возобновила расследование дела об уклонении от уплаты налогов ФК «Динамо Киев» за ввоз двух автомобилей Mercedes-Benz для братьев Суркисов, один из которых сейчас депутат ОПЗЖ.

Об этом в Facebook написал Юрий Бутусов, пишет 368.media.

Отметим, 5 марта заместитель генерального прокурора Максим Якубовский отменил постановление о закрытии криминального производства дела об уклонении от уплаты налогов при ввозе двух автомобилей Mercedes Benz ML500, 4-matik футбольным клубом «Динамо Киев», и поручил Государственному бюро расследований осуществить расследование в деле № 42016110350000083 от 12 марта 2016 года.

6 марта 2017 года Печерский суд принял решение наложить арест на два автомобиля Mercedes Benz ML500, 4-matik.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица таможенного поста «Западный» Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины злоупотребляя своим служебным положением намеренно предоставили неправомерное содействие ОООФК «Динамо Киев» в уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов в государственный бюджет при таможенном оформлении транспортных средств.

Впрочем, 26 апреля 2018 года следователь Главного следственного управления ГПУ Ярослав Туровский дело по подделке таможенных документов закрыл, сняв арест с машин.

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