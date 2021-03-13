Загадка на 42 млн: Чьи карманы пополняет доходный дом на Покровке

Государство добровольно лишилось имущества на десятки миллионов рублей в центре Москвы. Цепочка посредников ведет в Госдуму и одно издательство, а рядом пахнет кофе из Сбербанка…

Хлеб и зрелища

Зимой 2019-го москвичка Ольга Киселева искала в центре столицы помещение для своей пекарни.

– Нужное помещение было найдено по адресу: ул. Покровка, 7/9–11, корпус 1, где располагается фуд-корт, – рассказывает «Собеседнику» Киселева. – Мы заключили договор, сделали ремонт… Но просуществовала наша пекарня всего три месяца. С самого начала арендодатель придиралась к нам: то вход мы не так оформили, то почему так много людей ходит, то хлебом пахнет (а чем еще может пахнуть в пекарне?)…

Странные придирки завершились тем, что пекарне отключили электричество, несмотря на то, что аренду Киселева оплатила на месяц вперед. Ольга направила арендодателю заявление о расторжении договора и попросила вернуть 70 тысяч рублей, уплаченные за аренду. Но в этом ей было отказано: мол, вернем, когда оплатите нанесенный помещению ущерб. А какой ущерб, если ремонт был согласован с арендодателем?

– Ситуация вопиющая. Они берут арендаторов, а потом делают условия работы невыносимыми, и все съезжают. Договором между тем предусмотрено, что внесенный депозит не вернут. В итоге люди остаются еще и без денег. Только на моих глазах там по два круга выселений было, – возмущается Киселева.

«Нашисты» и кофе

Между тем ситуация оказалась еще интересней. Ольга Киселева подписывала договор об аренде с индивидуальным предпринимателем Марией Белозерцевой. Которая владелицей помещения… не является.

Белозерцева родилась в Краснодарском крае, ее ИП было зарегистрировано в апреле 2019-го. Никакими компаниями она не руководит, следует из данных системы СПАРК.

У Белозерцевой есть аккаунт в Instagram (ныне он закрыт). Среди прочего там были размещены фотографии с Виталием Кривцовым, который предположительно является мужем Марии.

Кривцов и Белозерцева

Про Кривцова известно не так много. Он член экспертного совета по предпринимательству Молодежного парламента при Госдуме: именно в этой должности он не так давно давал комментарий «Российской газете» по теме курьерских доставок.

В Instagram Кривцова есть фотографии в коридорах администрации президента, Госдумы и Росмолодежи. Судя по описанию в профиле, он занимается предпринимательством, нацпроектами, а также юриспруденцией.

Виталий Кривцов

Судя по архивным постам, в нулевых Кривцов занимался молодежной политикой – тогда еще были активны такие провластные движения, как «Наши», «Молодая гвардия Единой России» и другие. Среди прочего он сотрудничал с нынешним главой Росмолодежи Александром Бугаевым. Сегодня Кривцов руководит автономной некоммерческой организацией «Центр по реализации национальных проектов». Его партнер – основатель и гендиректор сети Coffee in Владислав Петлюк.

С 2018-го сеть входит в группу компаний Argus Development, офис которой располагается в «Москва-Сити», в башне «Федерация». Сейчас Coffee in активно продает франшизы для кофеен в разных городах. По словам Петлюка, компания стала партнером «крупного банка», благодаря чему получила доступ к обширной базе недвижимости – отделениям банка по всей стране. Там кофейни могут арендовать островки площадью около 5 кв. м. Речь о Сбере – о сотрудничестве двух компаний сообщалось еще в 2019-м.

Сам Кривцов заявил «Собеседнику», что они уже съехали из помещений на Покровке.

– Никаких переговоров мы ни с кем не ведем, прошло уже более года. Что там и как – мы не знаем. Комментировать тут тоже нечего, – отметил Кривцов в переписке с нами.

«Собеседник» поинтересовался, почему Кривцов и Белозерцева вели переговоры об аренде помещений, которые им даже не принадлежат? Мужчина на этот вопрос не ответил.

Дом с тайнами

Так чей же этот загадочный дом в центре столицы? По данным «Собеседника», в 2017-м часть здания на Покровке, 7/9–11 (нежилые помещения общей площадью 414 кв. м) была передана в хозяйственное ведение ФГУП «Издательство «Финансы и статистика»». Решение об этом принимало московское управление Росимущества. По данным Росреестра, только кадастровая стоимость объекта превышает 42 млн рублей. Решение принималось непублично, нам не удалось найти в открытом доступе соответствующих документов.

ФГУП управляло помещениями около года, а в апреле 2018-го заключило договор аренды с ООО «Медицинский центр». Документ был согласован с территориальным управлением Росимущества. По его условиям ежемесячная арендная плата составляла около 922 тысяч рублей. Помещения были переданы без конкурсов и торгов.

Не знаем, что там с медициной, но с практической жилкой у «Медцентра» все в порядке: уже в июле эта частная организация заключила договор субаренды с рядом коммерческих фирм. Только по одному договору «Медцентр» должен был получить 9,6 млн рублей за год. А всего таких договоров было заключено четыре.

О странных событиях в доме на Покровке узнали в Басманной межрайонной прокуратуре. Ведомство выяснило, что «Медцентр» получил апартаменты исключительно под медицинскую деятельность. Но по договорам субаренды помещения отдавались без целевого назначения использования. Прокуратура усмотрела в действиях фирмы нарушение КоАП и обратилась с иском в суд. Арбитраж оштрафовал «Медцентр» на 20 тысяч рублей – это минимальная санкция ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ («Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда»). Компания обжаловала это решение, но потерпела неудачу.

В суде представители «Медцентра» заявили, что издательство «Финансы и статистика» было в курсе происходящего. Более того, там якобы сами дали согласие на субаренду помещений. Прокуратура Москвы потребовала признать договор между этими организациями незаконным, но суды раз за разом отказывали в исках.

«Собеседник» направил запрос в московское управление Росимущества относительно законности происходящего в доме на Покровке.

Помещения делят несколько фирм

Статистика для правительства

Издательство «Финансы и статистика» появилось в 1981-м на базе объединения одноименных издательств. С тех пор оно выпускает научную, учебную, методическую, справочную, научно-популярную оригинальную и переводную литературу. На его сайте говорится, что оно является «одним из ведущих экономических издательств страны», а самые популярные книги – «Управленческий учет накладных расходов» и «Администрирование локальных сетей».

Согласно данным СПАРК, до 26 августа 2019-го издательство работало как федеральное государственное унитарное предприятие, но потом ФГУП преобразовалось в АО. А в ноябре помещение на Покровке утратило статус госимущества и выбыло из собственности РФ. Издательство стало его полноценным владельцем. Как пояснили нам эксперты, таким образом новые собственники получили законное право сдавать нежилые помещения третьим лицам без каких-либо торгов. А до того момента они были обязаны их проводить – в соответствии с законом о конкуренции.

Гендиректором нового АО «Издательство «Финансы и статистика»» стал Гавриил Семенцов, до того не замеченный ни в медийной активности, ни в каком-либо бизнесе. И если учредителем ФГУП была Роспечать, то единственным владельцем АО ныне является Росимущество.

До преобразования издательство активно и успешно участвовало в госзаказах: из 55 тендеров оно получило 54 на общую сумму 2,5 млрд рублей. Среди прочего госпредприятие поставляло учебники в Финансовый университет при правительстве РФ и вузы в разных городах (включая СПбГУ и РГСУ).

Ряд тендеров был, судя по всему, специально заточен под издательство. Так, в ноябре 2017-го Финуниверситет разместил закупку на поставку сборников задач «Математика в экономике» в трех томах. Согласно техзаданию, поставщик должен был передать заказчику литературу, а также осуществить ее доставку и разгрузку на склад. Изюминка в том, что учебные пособия вышли в издательстве несколькими месяцами раньше назначенного тендера, когда его результат был еще неизвестен… Угадайте, кто победил.

Счетная палата недовольна

В августе 2020-го Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной. Проверка выявила: консолидированная бюджетная отчетность ведомства за 2019-й является недостоверной. Претензии аудиторов также вызвали проведенные чиновниками госзакупки. По данным СП, Росимущество некорректно обосновало цены 11 тендеров на общую сумму 1,1 млрд рублей. Были у Счетной палаты претензии и к стоимостным данным, которые содержатся в реестре федерального имущества: расхождение данных бюджетного учета и реестра федерального имущества по объектам казны РФ составило 6,7 трлн рублей, отмечено в отчете СП.

sobesednik.ru