СК Белоруссии завершил расследование дела против блогера Тихановского

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) Белоруссии завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского и приближенных к нему лиц. Об этом 11 марта говорится на сайте белорусского СК.

«Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст. 293 («Организация массовых беспорядков»); ч. 3 ст. 130 («Разжигание социальной вражды»); ч. 2 ст. 191 («Воспрепятствование работе ЦИК»); ч.1 ст. 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»)», — говорится в сообщении.

Также фигурантом уголовного дела является лидер незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николай Статкевич, который также, согласно данным СК, участвовал в подготовке и организации массовых беспорядков на территории республики в поствыборный период.

В Следственном комитете подчеркнули, что Тихановский «открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов» и «своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».

К материалам уголовного дела приобщены заключения более 70 экспертиз, данных обвиняемых, свидетелей, потерпевших, переписки, видеозаписи и фотографии, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступлений.

На имущество и денежные средства обвиняемых наложили арест, ущерб от действий блогера и его соратников составил более 3,5 млн рублей, отметили в Следственном комитете.

Согласно законодательству Белоруссии, обвиняемому может грозить до 15 лет тюремного заключения, пишет «Газета.ру».

В 2020 году Сергей Тихановский выдвигался в президенты Белоруссии, но власти не зарегистрировали его в качестве кандидата на президентских выборах. В итоге в выборах приняла участие его жена Светлана Тихановская.

В мае Тихановского и сторонников задержали в Гродно после пикета в поддержку выдвижения его супруги кандидатом в президенты, а затем арестовали.

По данным Центризбиркома, на августовских выборах президента в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с итогами голосования, а Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.