MamaRika з чоловіком поділились думками про батьківство та показали будинок в Одесі

Українська співачка MamaRika разом з чоловіком Сергієм Середою дала велике інтерв’ю. Подружжя розповіло, що задумується про те, щоб стати батьками й зізналось, чому переїхало до Одеси.

: ЖВЛ

Популярна українська співачка MamaRika (справжнє ім’я – Анастасія Кочетова) та її чоловік, гуморист Сергій Середа, дали рідкісне відверте інтерв’ю. В бесіді з журналістами вони підняли тему материнства та причину переїзду з Києва.

MamaRika про материнство

Коли артистка вперше розповіла шанувальникам про те, що переїжджає з Києва, багато хто запідозрив, що дівчина насправді вагітна. Зірка зізналась, що вони мріють стати батьками. Однак це не стало причиною переїзду.

Насправді, це дуже крутий момент, що багато людей про це говорить. Вони вже чекають більше, ніж ми! Ми над цим працюємо! Все в процесі. Поки що ми тут. А там далі – як Бог дасть!

– поділилась MamaRika.

MamaRika та Сергій Середа про те, чому переїхали

Співачка розповіла, що переїжджали з одного будинку чи квартири до іншого 4 рази у 2020 році.

31 грудня 2020 року я прокидаюся з думкою, що ми вже переїжджали за рік три рази. Кожні 4 місяці ми, виходить, змінювали житло. Я просто в якийсь момент зрозуміла, що причина не в житлі! А причина в самому місці проживання. Напевно, треба міняти місто, а не будинок,

– наголосила MamaRika.

Коли зірка усвідомила, що потрібно зробити, то підійшла до коханого з ідеєю переїхати у зовсім інше місто – Одесу. Натомість Сергій відповів, що дружина нібито прочитала його думки, адже він вже давно про це думав.

До Одеси вони переїхали дуже швидко, всього лиш за кілька тижнів. Зараз MamaRika з Сергієм живуть неподалік від батьків гумориста. Поки що пара винаймає двоповерховий будинок площею в 150 квадратних метрів. На подвір’ї маєтку є зона барбекю та невеличкий басейн.