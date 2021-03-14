Андрей Караулов: дело многодетной матери Александры Лисицыной дошло до Европы

Громкое уголовное дело против жительницы Подмосковья вышло на международный уровень. Об этом на своём Youtube-канале рассказал публицист Андрей Караулов, который внимательно следит за процессом в Серпуховском городском суде.

Он говорит, что знает заказчиков преследования Лисицыной и ожидает введения санкций против судьи и прокуроров по аналогии с делом Магнитского.

«Есть такая норма. Если у нас явный беспредел, то уже сейчас, не дожидаясь решения [в России], можно параллельно вести следствие в Европе, – заявил Караулов. – Понравится ли новому генеральному прокурору [Игорю Краснову], что вот там, в Европе, серпуховских работников прокуратуры будут учить, как надо быть прокурорами?»

Автор передачи «Момент истины» пояснил, что международному суду, в частности, предстоит определить потерпевшего по данному уголовному делу, если такой потерпевший действительно есть. И вряд ли судебное следствие в Европе обойдёт стороной вопрос о том, почему преступление якобы было совершено Лисицыной в Наро-Фоминском районе Московской области, а судят её в Серпухове. Подробнее о нестыковках в этой истории можно прочитать в материалах «Версии» здесь и здесь.

Отказ по формальным основаниям

Александру Лисицыну обвиняют в мошенничестве с земельными участками (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело тянется с 2018 года, за это время мать троих детей успела провести несколько месяцев в следственном изоляторе – по сути, оказалась за решёткой без приговора по делу, обстоятельства которого вызвали вопросы не только у журналистов, но также у известных правозащитников и депутатов Госдумы. «Якобы Лисицыной продали земли лесхоза или она купила что-то такое. А лесхоз говорит: я не считаю себя потерпевшим. И вообще, похоже, это не его земли. И стоят они две копейки. Там ничего не построено – лес как стоял, так и стоит», – рассказывает Андрей Караулов.

Известный публицист планировал стать общественным защитником многодетной матери в суде. Однако государственный обвинитель Ирина Дунаева возразила против соответствующего ходатайства, сославшись на отсутствие у Караулова юридического образования. В итоге создатель одной из самых известных телепередач на правозащитную тематику был удалён из зала Серпуховского городского суда. По словам Андрея Караулова, перед этим судья Ольга Дворягина почти час провела в совещательной комнате.

«Плевать, что всю жизнь мы, журналисты, занимались правозащитной работой. Одну секундочку, у нас передача правозащитная. «Момент истины» – юридическая передача, там снимались генеральные прокуроры, заместители генерального прокурора, да вся элита прокурорская по тем или иным делам!» – сказал он на своём Youtube-канале.

Рядовое дело с большими последствиями

Андрей Караулов рассказал, что узнал о деле Александры Лисицыной из газет, ранее он с ней знаком не был. Внимание публициста к этой истории привлекли, в частности, действия заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня (2006-2021). Именно он подписал обвинительное заключение в отношении многодетной матери из Подмосковья. При этом, как заявили ранее адвокаты Лисицыной, в документе приводятся цитаты из уголовного дела, которых в самом деле нет.

«Да, Гриня подставили. Но он же не извинился. А дело-то Лисицыной после этого не отозвали обратно к прокурорским работникам, чтобы установили о каких участках леса идёт речь. И самое главное: почему, если Рослесхоз считает себя потерпевшим, он сам не обратился в заявлением в правоохранительные органы. Почему за него это сделал кто-то другой, третий?» – задаётся вопросами Караулов.

Он считает, что данное уголовное дело имеет признаки «заказного» и даже готов назвать предполагаемых заказчиков. По словам Караулова, это будет сделано через две-три недели – после того, как появятся результаты изучения данного дела в Европейском суде. По мнению Андрея Караулова, теперь, пытаясь отправить Александру Лисицыну в тюрьму, государственная машина старается спасти свою репутацию.

Карательная машина или правосудие?

«Лисицына отсидела в СИЗО почти год. А если отсидела, то не оправдывать же её? Если уже начали судить, что же теперь остановиться что ли? Иначе придётся извиняться платить компенсацию», – считает автор канала «Караулов.Life». Он убеждён, что по своим последствиям для страны это дело сравнимо с резонансным делом Магнитского: «Если будет так, как идёт – и прокурор Серпухова, и Гринь, и вот эта Ирина Александровна – попадут под западные санкции. Судья, как и прокурорские работники, не понимает, что можно мантию потерять, погоны, и остаться без пенсии».

Автор телепередачи «Момент истины» подчеркнул, что в истории с Александрой Лисицыной общественный контроль, как колпак повис над Серпуховским городским судом и не только над ним. «Да, тяжёлое наследство досталось и Константину Чуйченко, новому министру юстиции, и генеральному прокурору Игорю Краснову. Сейчас появится замгенерального по надзору ИгорьТкачёв. Его прихода все очень ждут. Обязательно буду с ним разговаривать и на эту тему, и на другие», – сказал Караулов.

Он считает, что новому генпрокурору не нужны «спектакли, которые начались ещё два-три года назад». Однако прокурору города Серпухов, чьим помощником является гособвинитель по делу Лисицыной Ирина Дунаева, вряд ли удастся отмолчаться по этому поводу. По мнению публициста, если всё пойдёт так, как сейчас, люди, обиженные несправедливыми судебными решениями, пополнят ряды протестующих на улицах и площадях.

versia.ru