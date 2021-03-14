Сотрудники «Полтавагаздобычи» украли горючего на 1,3 млн гривен

В Полтавской области разоблачили сотрудников «Полтавагаздобыча», которые воровали газовый конденсат и продавали на одну из автозаправок области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, сотрудники «Полтавагаздобыча» наладили схему похищения газового конденсата из установки комплексной подготовки газа. Похищенный конденсат вывозили на собственных и служебных автомобилях и реализовывали на одну из сетей автозаправочных станций, где газовый конденсат смешивали с бензином и продавали жителям Полтавщины.

Во время обысков на территории промысла, автозаправочных станциях, по месту жительства фигурантов и в гаражных помещениях, изъято более 53,5 тыс. литров горючего, ориентировочной стоимостью более 1,3 млн гривен. Также изъяты различные емкости, наполненные жидкостью с характерным запахом газового конденсата общим объемом почти 900 литров, черновые записи и другое.

368.media