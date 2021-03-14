Зеленский: Украина поддерживает санкции США против Коломойского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает введенные США санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, опубликованном в пятницу вечером.

«О санкциях США в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы, это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. ….», — сказал Зеленский.