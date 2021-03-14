Названо найочікуваніші функції смартфонів, які вийдуть в найближчому майбутньому

Продовжуємо тему смартфонів, а саме поговоримо про розвиток технологій в даній сфері. На основі уже існуючих тенденцій, спробуємо визначити, якими смартфони будуть через 5 років.

Найперше, в майбутньому, очікується покращення економічності дисплеїв. Проте це ніяк не буде впливати на їх якість. Минулого року, тобто в 2020 році, все більше смартфонів отримували високу частоту оновлення екрану. Це стало своєрідним трендом. Стандартні дисплеї отримували частоту оновлення 60 Гц, тоді як зараз вони отримують 90 Гц або 120 Гц. Такі технології справді вражають, але не можливо промовчати і про їх недолік. А саме, про швидкий розхід заряду акумулятора при використанні максимально можливої частоти оновлення екрану. Багато користувачів стикаючись із такою проблемою, в налаштуваннях, самостійно зменшували дані параметри.

Дане питання все ж знайшло вирішення у серії Samsung Galaxy S21, а саме з’явився адаптивний режим, який дозволяє використання високої частоти оновлення при цьому зберігає заряд акумулятора. Суть даного режиму полягає в підлаштуванні частоти оновлення екрану відповідно до переглядаючого вмісту. Діапазон може змінюватись від 10 Гц до 120 Гц.

Очікується також і розвиток підекранних сканерів відбитків пальців. Зараз площа для можливого розблокування невелика, відповідно в неї потрібно потрапити. Проте дана технологія вже стрімко розвивається, і уже цього року компанія Qualcomm представила дактилоскопічний датчик другого покоління, який став на 77% більше. Окрім цього датчик працює на 50% краще та здатний розпізнавати навіть вологі пальці.

Також існує ймовірність, що більшість смартфонів отримають підтримку стилуса. На даний момент, стилус підтримують тільки дорогі смартфони. Перші кроки до популяризації стилуса зробила компанія Samsung, яка вже цього року додала його підтримку до свого смартфона Galaxy S21.

Датчики, нічний режим, яскравість екрану

Було б непогано, якби майбутні смартфони отримали меншу кількість датчиків. Зараз з’явилася така тенденція, що виробники смартфонів почали вдосконалювати свої камери і додавати в них більше функціоналу. Можливо, в найближчі декілька років смартфони взагалі позбудуться датчиків і всі функції на себе візьме камера.

Ще одна корисна функція яку б ми хотіли побачити в майбутніх смартфонах — нічний режим відео. Зараз доступний тільки нічний режим для фото, можливо, виробники смартфонів зможуть провернути це саме і для відео.

Зараз більшість сучасних флагманів отримують примітивні функції, які допомагають стежити за станом здоров’я. Очікувано, що майбутні пристрої отримають ще більше функцій, які зможуть передбачити серйозні проблеми із здоров’ям, тим більше в такий непростий період, який ми переживаємо зараз.

На кінець. Особисто ми з нетерпінням очікуємо на той час, коли можна буде комфортно користуватися своїм смартфоном під прямими сонячними променями. Тут мається на увазі покращення яскравості екрану, яка дозволить комфортно читати текст та дивитися відео під сонцем.