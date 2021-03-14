Названо 7 найкращих пікапів у світі

Пікапи – це страшенно практичний транспорт! Вони можуть перевозити купу вантажу і одночасно показують чудову прохідність на бездоріжжі.

Розроблені для перевезення до тонни вантажу, пікапи вимагають міцної рамної підвіски, тому такі машини все ще не так гладко поводять себе на дорозі, як позашляховики чи кросовери. Тим не менше, останні покоління знівелювали цю різницю якомога більше.

Отож, якщо ви готові трохи пожертвувати плавністю ходу на нерівностях і слухняністю в поворотах (і низькою паливною економічністю), то ласкаво просимо у світ пікапів! Будь-який представник у списку є чудовим кандидатом на роль сімейного авто: перевезення вантажів, місткий салон, можливість буксирування тяжких причепів, відмінна прохідність – цей перелік дає змогу вважати пікап воістину універсальною річчю.

Представляємо вам список актуальних у 2021 році середньорозмірних пікапів.

Isuzu D-Max

Країна походження: Японія.

Ця машина має також брата-близнюка від Mazda. Попереднє покоління пікапа Isuzu D-Max славилося своєю підкресленою брутальністю – жорстке на ходу, з аскетичним салоном, зате надзвичайно витривале, надійне, довговічне. У новій генерації всі переваги моделі ніскільки не зменшилися, проте розробники сильно осучаснили D-Max і зробили його зручнішим для повсякдення.

Toyota Hilux

Країна походження: Японія.

Ще одна ікона стійкості та непохитності – Hilux від Тойота – має фантастичну репутацію машини, яка продовжує рухатися, що би не сталося. Він не є таким вивіреним у повадках на асфальті, як Амарок і не має тих опцій і фішок, що Гладіатор від Jeep, проте є надійним у техніці і досить сучасним у салоні, який, крім того, пречудово зібраний.

Nissan Navara

Країна походження: Японія.

Nissan будує міцні пікапи вже роками, але остання Navara є найбільш «цивільною» та орієнтованою на комфорт. Версія з подвійною кабіною має пружинну п’ятиважільну задню підвіску, що робить японський пікап напрочуд комфортним та одним із найкращих у керуванні. Інтер’єр хоч і більш утилітарний, але схожий до салонів попередніх поколінь Nissan Qashqai чи X-Trail. Разом з тим, це не означає, що Navara безпомічна на бездоріжжі – просто вантаж на задню вісь версія Double Cab може прийняти менший, ніж King Cab чи конкуренти.

Mitsubishi L200

Країна походження: Японія.

Якщо компанія Mitsubishi ще десь жива, то це у сегменті mid-size пікапів. Шосте покоління моделі L200 свідчить про великий досвід фірми у даному секторі. На L200 варто звернути увагу тим, хто дійсно живе у екстримальних або напівекстримальних умовах: головні козирі цієї машини – безпрецедентна надійність і топова прохідність. Крім того, зупинившись на «траці» від Mitsubishi, ви зможете заощадити деякі кошти (ціна більш демократична, ніж в середньому по класу).

Volkswagen Amarok

Країна походження: Німеччина.

Безумовно, Амарок виділяється на фоні своїх конкурентів високим рівнем споживчих якостей. Німецьким інженерам вдалося налаштувати його так, щоби він не змушував вас відчувати неповороткість і тяжкість машини навіть на міських дорогах. Картину доповнює якісний і продуманий салон. Amarok здатний буксирувати до 3500 кг. Вантажний відсік площею 2,5 квадратних метра може перевезти більше тонни і є досить широким, щоб прийняти євро-піддон.

Ford Ranger

Країна походження: Австралія.

Для тих, хто все ще вагається у виборі між позашляховиком і пікапом, вартує звернути увагу на Ford Ranger у виконанні Wildtrak. Також Рейнжер найкращим чином виправдовує себе як сімейний автомобіль, оскільки це чи не єдиний пікап з 5-зірковим рейтингом безпеки від Euro NCAP.

Jeep Gladiator

Країна походження: США.

Гучна назва «Гладіатор» є цілком виправданою для такого неординарного у всіх відношеннях представника класу середньорозмірних пікапів. Як відомо, за основу крайслерівці взяли культовий «4х4» – Wrangler. Відповідно, до «вантажівки» перекочували всі особливості і фішки – знімні двері, дах, відкидне лобове скло, і звичайно, першокласна прохідність.