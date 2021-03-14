Зниження ризику раку на 40%: план харчування, який збереже ваше здоров’я

Ожиріння через нездорову дієту скоро замінить куріння як ризик номер один для раку. Якщо ви не хочете заходити так далеко, вам слід взяти до уваги рекомендації Всесвітнього фонду досліджень раку (WCRF) по харчуванню.

Дані 51 мільйона людей – це інформаційний пул, на якому засновані рекомендації Всесвітнього фонду досліджень раку (WCRF) з профілактики раку. Більше 40 вчених, що ведуть міжнародну діяльність, переформулювали ці дані в рекомендації для некомерційних організацій охорони здоров’я протягом 5 років.

В останньому оновленні наголошується, що дієта стала основою профілактики раку.Нездорова їжа в поєднанні з відсутністю фізичних вправ є причиною ожиріння. Воно скоро замінить куріння як головний фактор ризику раку.

Дієта проти раку: спосіб життя впливає на ризик

Дослідники WCRF звинувачують ожиріння у 12 типах раку-на п’ять більше, ніж у 2007 році, коли вони вперше дали рекомендації щодо профілактики:

Рак товстої кишки

Рак шлунка

Рак молочної залози

Рак рота і горла

Рак стравоходу

Панкреатичний рак

Рак жовчного міхура

Рак нирки

Рак простати

Рак яєчників

Рак шийки матки

Експерти не звинувачують жоден продукт харчування або поживну речовину в зростанні захворюваності на рак. Спосіб життя впливає на ризик раку.

5 способів знизити ризик раку

Пункт 1: повноцінне харчування

Велика кількість цільнозернових, овочів, фруктів і бобових має бути основою і основним компонентом вашого щоденного раціону. Кожен повинен з’їсти 400 грамів-без багатих крохмалем овочів, таких як картопля або інші бульби.

Пункт 2: менше фастфуду

Слід скоротити споживання фаст-фудів та інших оброблених харчових продуктів з високим вмістом жиру, цукру або крохмалю. Як можна менше готових страв, випічки і солодощів.

Пункт 3: менше червоного м’яса і ковбасних виробів

Яловичина і свинина, шинка, ковбаси і м’ясне асорті – червоне м’ясо слід подавати не більше трьох порцій на тиждень. Це відповідає від 350 до максимум 500 г.

Пункт 4: ніяких лимонадів та інших напоїв з цукром

Не тільки кола містить величезну гору цукру. Інші безалкогольні напої, смузі або чай з льодом не обходяться без додавання цукру. Для отримання необхідних 1,5-2 літрів рідини в день це повинна бути вода або несолодкий напій.

Пункт 5: утримання від алкоголю

З точки зору профілактики раку взагалі не можна вживати алкоголь. Тим, хто не хоче обходитися без спиртних напоїв, не слід перевищувати рекомендацію: дві склянки в день для чоловіків, один стакан в день для жінок.