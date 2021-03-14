Саркози «обведут» вокруг Носова

Только суд признал виновным в коррупции и торговле влиянием бывшего президента Франции Николя Саркози, так тут же поползла информация о встрече Президента России Владимира Путина с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. В свете этих новостей невольно вспоминается занимательный факт о связях экс-главы Нижнего Тагила, а ныне – губернатора Магаданской области Сергея Носова с ближайшим окружением осужденного экс-президента.

В том, как подобный факт может отразиться на внешнеполитических отношениях нашей страны, разбирался корреспондент The Moscow Post .

В начале марта Николя Саркози, находившемся у власти с 2007 по 2012 год, признали виновным в коррупции, попытке подкупа судьи и злоупотреблении служебными полномочиями. Спустя неделю стало известно, что Владимир Путин принял некого загадочного европейского гостя. По информации источников «Коммерсанта» , главу государства навещал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007–2012). В Кремле этого не подтвердили. Однако указали на личный характер встречи.

Впрочем, недоброжелатели уже успели выдвинуть множество теорий, в которых мелькает имя, казалось бы, совершенно не связанного с Лазурными берегами Франции российского чиновника – главы Магаданской области Сергея Носова. Дело в том, что, как в свое время выяснили французские СМИ, его дочь была замужем за сыном бизнесмена Александра (Ахмеда) Джухри, который был арестован в Лондоне в рамках расследования дела о финансировании кампании экс-президента Франции в 2007 году. Именно Джухри был посредником в передаче более 50 млн евро для предвыборной кампании Саркози от сверженного и убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саифа-аль-Ислама. Об этом писал «Знак» .

Дело Саркози отзовется на Колыме?

Информация о том, что Джухри имеет «буквально родственные отношения» с российской финансово-политической верхушкой в то время потрясла общественность. Сергей Носов предпочел это не комментировать. Тем не менее, журналисты продолжали находить косвенные подтверждения – так, «Московский комсомолец» писал, что двое из трех дочерей Носова проживают за границей и вышли замуж за иностранцев, а жена тогдашнего мэра Носова регулярно наведывается во Францию.

Казалось бы, все эти истории – дела давно минувших дней. Тем не менее, повысившаяся активность может ненароком «зацепить» и нынешнего губернатора Магаданской области – тогда всплывет достаточно вопросов о его французских связях, которые наверняка сыграли немаловажную роль в становлении политика-бизнесмена.

К Носову есть вопросы

В начале десятых, на момент выше описываемых событий, Носов уже имел серьёзный вес: несмотря на то, что трудился в муниципалитете Нижнего Тагила, он активно развивал свой бизнес. Так, недоброжелатели приписывают ему владение крупным рудодобывающим активом ООО «Лекс Электа».

Вообще ООО «Лекс Электа» управляется из-за границы – фирма принадлежит кипрскому офшору «Саймун Лимитед». Ранее сообщалось, что директором компании является некая Надежда Носова. И, вот совпадение, именно так зовут супругу главы Магаданской области Сергея Носова.

Здесь стоит вспомнить, что лицензию на разработку Суроямского месторождения «Лекс Электа» приобрела в 2007 году. Вот уж действительно – знаковый год для господина Носова.

Показатели компании, правда, сейчас вызывают настороженность: за 2019 год у фирмы нет никакой выручки, зато имеет прибыль более 40 млн рублей при 263 млн рублей стоимости активов. Деньги утекают на Кипр?

А, возможно, чиновник просто не умеет обращаться с деньгами? Тогда бы это объяснило то, что при Носове Нижний Тагил оказался «по уши» закредитован: львиная доля из 2 млрд долгов города приходилась именно на кредиты. Другая показательная история случилась с находящимся под Нижним Тагилом «Уралвагонзаводом», который при мэре Носове провалился в финансовую яму.

Мэрство Носова до сих доносится отголосками из Нижнего Тагила: вот и на днях стало известно, что Представители УФСБ провели проверочные мероприятия в офисах МУП «Тагилдорстрой» и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Как пишет «Правда УрФО» , речь идет о документах, выпущенных еще при бывшем мэре Сергее Носове. «Тагилдорстрой» является основным дорожным подрядчиком мэрии города. В феврале ему достался крупный контракт на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за 7444,4 млн рублей.

Претензии имеются и к работе Носова на нынешней должности во главе Колымы. Не так давно губернатор получил «нагоняй» от премьера Михаила Мишустина за состояние рыбного терминала морского порта Магадана. Из федерального бюджета несколько лет исправно выделялись деньги на реконструкцию, но «воз и ныне там».

При этом Носова, похоже, устраивает работа подчиненных. Да так, что он решил отблагодарить чиновников рублем, подписав указ о выделении ежемесячных премий. Правда, губернаторская щедрость распространилась не на всех – только некоторым высокопоставленным госслужащим при условии их эффективной работы. Прокуратура такой инициативы не оценила и вынесла протест, который губернатор спокойно отклонил. В итоге лишь в последней судебной инстанции, наконец, постановили, что указ нужно признать недействительным.

Примерно в то же самое время в регионе развернулась другая некрасивая история, отбросившая тень на губернатора. Так, именно с Носовым недоброжелатели связывают историю с избиением оппозиционного журналиста портала «Весьма» Андрея Гришина, который регулярно критиковал работу главы области. Как писало тогда РИА «Восток-Медиа» , власти под руководством Носова вели себя в этой ситуации довольно странно. Сначала обозвали избиение инсценировкой, но по итоге, видимо, поняв несостоятельность такой тактики, сообщили, что Носов взял расследование этого дела под свой контроль.

Под «крышей» вне проблем

«Отражать» неприятности, по всей видимости, чиновнику помогают полезные знакомства – так, Носова называют человеком главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По информации «Озерск 74» , Носов работал советником в госкорпорации, в то время как восседал в кресле главы Нижнего Тагила. И тут-то на ум приходит тот самый «развалившийся» «Уралвагонзавод», который в итоге отошел «Ростеху». Совпадение?

Даже если влиятельные покровители и могут играть на руку господину Носову, то наличие «опасных связей» все равно серьезно бросает тень на чиновника. И речь не только о французских родственниках.

Известно, что он на короткой ноге с бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским – прежде они вместе трудились в Магнитогорском металлургическом комбинате. Напомним, Дубровский покинул должность после того как ФАС России признало сговор руководства региона с АО «Южуралмост» на торгах по ремонту дорог.

В октябре 2019 года появилась информация о том, следком возбудил дело о злоупотреблении служебными полномочиями и причинении ущерба бюджету региона в размере 20 млрд рублей. Дубровский поспешно скрылся в Швейцарии, а вскоре адвокат экс-чиновника сообщил, что МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела. А недавно и вовсе стало известно, что Арбитражный суд Москвы дважды удовлетворил иск Дубровского и АО «Южуралмост» по делу о сговоре. Могли ли за Дубровского вступиться старые друзья?

Как бы то ни было, окружение у Носова собралась интересная. И если с Дубровским дело «замято», то в случае с французскими связами губернатора поставлена очень жирная и однозначная точка, которая может сказаться на репутации и нашей страны, во главе региона которой стоит человек, связанный с известными на весь мир «сидельцами».

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