Леся Нікітюк поділилась результатами медичного обстеження

Леся Нікітюк нещодавно повідомила фанатам, що полетіла з сім’єю на щорічне медичне обстеження у Стамбул. З собою вона взяла своїх рідних.

Зараз зірка поділилась з шанувальниками результатами. Вона розповіла, що вже вдруге перевірила здоров’я у клініці Аджибадем. Леся зізналась, що стан її здоров’я прекрасний.

Також ведуча не втратила можливості аби погуляти Стамбулом. Нікітюк одяглась у чорні штани та світлий довгий бомбер. Лук вона доповнила сумкою та масивними сережками. Волосся жінка вклала та залишила рівним та зробила ніжний макіяж.