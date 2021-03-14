Состояние Ахметова снизилось относительно довоенного уровня – СМИ

Он сейчас занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира

Состояние бизнесмена Рината Ахметова в марте 2021 года составило 7,6 млрд долларов. Об этом сообщает Forbes.

Это позволило Ахметову занять 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира. Однако его состояние почти в два раза меньше, чем в последнем довоенном рейтинге 2013 года, когда стоимость активов богатейшего украинца оценили в 15,4 млрд долларов.

Аналитики Forbes полагают, что самым ценным активом Рината Ахметова являются 75% акций горно-металлургической компании «Метинвест», которую оценили в 3,3 млрд долларов. Это почти в полтора раза больше, чем стоимость его энергетического бизнеса.

Также указано, что входящий в структуру СКМ энергохолдинг ДТЭК стоит 2,1 млрд долларов. Недвижимость, принадлежащую структурам бизнесмена, Forbes оценил в 0,7 млрд долларов, банк ПУМБ и транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» — по 0,3 млрд долларов каждый. Все прочие активы оценены в 0,9 млрд долларов.

Как сообщалось, 11 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ планирует привлечь к ответственности 236 депутатов, которые голосовали за ратификацию Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Известно, что среди голосовавших за ратификацию соглашений был олигарх Ринат Ахметов, соратник Коломойского глава партии «За майбутне» Игорь Палица, известный киевский бизнесмен Вадим Столар и прочие.