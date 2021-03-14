Поражает даже почки и печень: чем опасен британский коронавирус

В начале недели в Украине впервые был обнаружен новый британский штамм коронавируса. И одной из причин вспышки заболеваемости COVID в западных областях называют этот штамм вируса.

Ведь по данным специалистов, он в три раза заразнее, чем его предшественник. Что известно о британском штамме, есть ли в Украине другие мутации SARS-CoV-2, насколько они опаснее и надо ли делать прививку — разбирался «Апостроф».

Британский штамм уже в Украине

Первой об опасной находке сообщила Алла Мироненко, профессор отделения респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, где и смогли определить мутировавший вирус.

Оба случая были обнаружены в Ивано-Франковске: у 41-летнего мужчины и у 54-летней женщины. Оказывается, биологические материалы у больных были отобраны еще 18 и 19 февраля. Приблизительно в те же даты ситуация с заболеваемостью на западе Украины стала стремительно ухудшаться.

Новый штамм SARS-CoV-2 начал активно распространяться в мире еще со середины декабря 2020 года, хотя позже в Службе общественного здоровья Великобритании заявили, что первый случай был обнаружен на юго-востоке Англии еще в сентябре.

К слову, заболевшие подцепили вирус не в Украине, а привезли его из-за границы, о чем сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Оба пациента госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Отметим, что на данный момент в Украине есть только два института, которые могут выявить мутации вируса – Институт микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины и Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского. Мутации вируса могут зафиксировать только ученые с помощью генетического анализа коронавируса — секвенирование генома, и этот процесс довольно сложный. По словам врача-иммунолога, главы Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федора Лапия, сейчас даже высокоразвитые страны не могут себе позволить проводить секвенирование вирусов, которые циркулируют в стране.

Но вполне вероятно, что через какое-то время, различные штаммы коронавируса смогут определять с помощью ПЦР-тестов, сказала в комментарии «Апострофу» доктор биологических наук Оксана Пивень.

«Это возможно сделать, и я думаю, что разработчики тестов уже занимаются этой проблемой. Во-первых, определение этого штамма делается благодаря секвенированию, но это дорого. А если говорить о ПЦР-тестах, то они могут иметь такую возможность. Но для их разработки нам надо точно знать, где и какие мутации происходят. Когда будет известна вся последовательность генетического кода каждого из «мутантов», производители тестов теоретически смогут подобрать условия системы так, что они будут различать штаммы», – отметила ученая.

На данный момент в Украине официально подтверждено наличие только одного ковид-мутанта — британского штамма вируса SARS-CoV-2. Однако главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в настоящее время украинские ученые изучают влияние южноафриканской мутации вируса.

Насколько опасен вирус-мутант

Когда новый штамм стал распространятся по миру, медики успокаивали людей тем, что вирус хоть и заразнее своего предшественника, но никаких доказательств того, что он вызывает более тяжелое протекание болезни или является более смертельным – нет.

Но согласно последним исследованиям, опубликованным в научном журнале British Medical Journal, вероятность умереть от «британского» штамма коронавируса выше от 32% до 104%, что в среднем составляет 64%.

Вакцинация в Великобритании

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Кроме того, Максим Степанов, описывая мутировавший британский и южноафриканский штаммы вируса SARS-CoV-2, сообщил, что они отличаются коротким инкубационным периодом в 1-3 дня. Кроме органов дыхания, вирус начал поражать почки, печень, центральную нервную систему.

К тому же есть и отличия по симптомам заболевания между мутированным и обычным вирусом. Отмечается, что инфицированные меньше теряют вкус и обоняние, но при этом сохраняется сильная усталость, боль в мышцах, кашель и боль в горле.

«У вируса другая клиническая картина. Симптоматика: тошнота, то есть поражение желудочно-кишечного тракта. У больных также наблюдаются раздражение, панические атаки, слабость до такой степени, что человек не может даже сам поправить одеяло», — сообщил глава Минздрава.

Еще одной особенностью британского штамма SARS-CoV-2 является то, что он гораздо сложнее сказывается на здоровье детей. Если у вашего ребенка наблюдается повышение температуры до 37 градусов, головная боль, усталость и боли в животе — это признаки вероятного инфицирования мутированным вирусом.

В мире также существенно выросла доля повторных заболеваний, которая колеблется от 4% до 18% от общего количества новых заболеваний, сказал глава Минздрава. Вероятно, из-за того, что новый штамм гораздо агрессивнее своего предшественника.

Однако Федор Лапий говорит, что повторные случаи заболевания фиксируются независимо от появления в Украине «британского» коронавируса.

«Даже без британского штамма мы имели случаи повторного заражения вирусом SARS CoV 2. Просто редко повторные случаи инфицирования случаются до 6 месяцев после перенесенной болезни. Но это не касается именно мутировавшего вируса», – сказал он в комментарии «Апострофу».

Что же касается лечения нового штамма, то, по словам Лапия, никаких новшеств здесь нет. Врачи идут по действующему протоколу, как и во всем мире.

Как появился британский ковид

Активное распространение нового штамма коронавируса В1.1.7 (VUI2020212/01) началось в декабре 2020 года в Великобритании. В то же время многие страны Европы начали закрывать свои границы для недопущения распространения мутированного вируса. Но на тот момент было уже поздно, так как британский штамм обнаружили уже в 16 странах.

Как оказалось, первое сообщение о нем было получено из британского графства Кент еще 20 сентября. Почему о нем стало известно только в декабре, когда он распространился по всей Великобритании и вызвал всплеск заболеваемости, неизвестно.

Поможет ли вакцина

Как только о «британском» коронавирусе стало известно, ведущие производители вакцин провели испытания на эффективность своих препаратов против нового штамма. К счастью, такие вакцины как Pfizer, Moderna и AstraZeneca, показали отличные результаты в противодействии мутированному вирусу.

Фото: Getty images

Генетик Оксана Пивень объяснила, что мутация затронула лишь часть на поверхности вируса, а вакцины разработаны для создания иммунитета против спайкового белка возбудителя COVID-19.

«У нас есть один вирус – SARS-CoV-2, от которого мы все страдаем, и против которого разрабатывали вакцину. А тут появляется другой «мутант» этого вируса, который более заразен. Что за изменения произошли? Состоялась мутация в шиповидном белке, который лучше цепляется за рецепторы, за счет чего он лучше проникает в наши клетки и инфицирует. Но этот шиповидный белок не потерпел изменений относительно клеток нашей иммунной системы, которые его распознают и реагируют. Поэтому вакцина будет работать. Но если бы мутации затронули фрагменты этого белка, который отвечает именно за взаимодействие, или активирует нашу иммунную систему, тогда бы наша иммунная система его не видела и воспринимала как новый», – рассказала ученая.

По ее словам, одинаково эффективными против британского штамма коронавируса являются как РНК-вакцины – Pfizer, так и векторные – AstraZeneca.

Но в Украине вакцинация только набирает обороты. В Минздраве рассчитывали, что на конец предыдущей недели (до 7 марта) Украина должна была выйти на 10 тысяч вакцинаций в сутки и постепенно увеличивать количество прививок. Но почти за две недели кампании иммунопрофилактики вакцинировали только 19 118 человек. Правда на 11 марта ситуация несколько улучшилась, так за четверг удалось вакцинировать 8 859 человек. Всего по состоянию на 12 марта 2021 года в Украине от коронавируса привито 38 237 человек.

При этом в Европе, где массовая вакцинация населения проходит гораздо активнее, заболеваемость коронавирусом начала снижаться, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в конце февраля. Также падает смертность от вызванных им осложнений.

Но в нашей стране вакцинируют только одним препаратом – CoviShield, который является индийским аналогом AstraZeneca.

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