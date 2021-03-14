В России обнаружено более шести тысяч незащищенных камер наблюдения, к которым может подключиться любой желающий

Часть из этих устройств слежения установлены на различных важных объектах и несанкционированный доступ к ним несет за собой ряд опасностей

6,3 тысячи работающих в России камер видеонаблюдения являются уязвимыми и получить к ним доступ может любой желающий. Часть из этих устройств слежения установлены на различных важных объектах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию Avast.

Как пишет издание, недостаточно защищенные камеры есть на объектах критической инфраструктуры, электростанциях, промышленных предприятиях, а также заправках и в системах «умных» домов.

Устройства видеонаблюдения, которые эксперты считают уязвимыми, имеют открытые IP-адреса. Получить к доступ к большинству из них можно даже не вводя имя пользователя и пароль. Также ко многим камерам установлен пароль по умолчанию, либо очень простой пароль, который легко подобрать.

Сведения из поисковой системы по интернету вещей Shodan.io говорят о том, что Россия находится на пятом месте в мире по числу незащищенных камер видеонаблюдения. В совокупности во всех странах мира система насчитывает около 124 тысяч камер, получить доступ к которым можно без особых усилий.

Незащищенные камеры видеонаблюдения несут за собой множество опасностей. К примеру, если устройство слежения установлено в банке, то получение несанкционированного доступа к ним грозит утечками данных кредитных карт и паспортов клиентов. Кроме того, при помощи камер с открытым IP можно создать нелегальную систему видеонаблюдения или аналитики.

Россия находится на третьем месте в мире по числу установленных камер видеонаблюдения. В стране начитывается около 13,5 миллиона устройств слежения, треть из которых установлены за счет государства.