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Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали школу в Лондоні: яскраві фото пари (фото)

14.03.2021

Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали школу у Лондоні, де поспілкувались із вчителями. Герцогиня зачарувала публіку весняним образом у рожевій кофтинці та пальті.

Про це пише harpersbazaar.

Пара відвідала дискусію з вчителями й фахівцями в області психічного здоров’я і поспілкувалися зі школярами. Герцогиня змінила зимовий гардероб на весняний, і одягла для візиту легке весняне пальто італійського бренду Max&Co. До нього вона обрала джемпер точно такого ж кольору британського бренду Boden. До них вона підібрала штани Jigsaw, туфлі на підборах Emmy London і сумку Jaeger.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

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