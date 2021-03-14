Нардеп Рахманин заявил, что ответственность за Харьковские соглашения должен нести и глава комитета по вопросам разведки Демченко

В 2010 году тогдашний заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко был причастен к подготовке Харьковских соглашений. Об этом заявил нардеп от партии «Голос» Сергей Рахманин в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера«.

«По странной иронии судьбы, человек, который непосредственно готовил Харьковские соглашения — сознательно! Уже нельзя сказать, что бессознательно! — был тот человек, который сегодня занимает должность заместителя секретаря СНБО. А тогда занимал должность заместителя министра иностранных дел. И когда вы говорите, что давайте, Служба безопасности займется теми людьми, которые имели непосредственное отношение — давайте господином Демченко она займется? К примеру», — сказал Рахманин.

Он напомнил, что тогда к соглашениям были причастны не только беглый президент Виктор Янукович и нардепы, но и СНБО и руководители ряда министров. Рахманин также предложил привлечь к ответственности экс-президентов Виктора Ющенко и Леонида Кучму.

Ющенко он обвинил в том, что тот не довел до логического завершения решение СНБО, а Кучму — в том что при его президентстве появились заключительные положения Конституции, где было предусмотрено пребывание военно-морских баз на территории Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, что если информация о причастности Демченко к Харьковским соглашениям подтвердится, он будет привлечен к ответственности. Данилов добавил, что у президента Владимира Зеленского нет людей, которые имеют индульгенцию и защиту от закона.

Глава СНБО отметил, что это важный вопрос, так как речь идет не о том, что кто-то должен быть осужден или казнен, а о том, что человек должен понести наказания за свои действия, чтобы в будущем подобное никогда не повторилось.