Состояние Пинчука в 2020 году выросло в 2 раза – СМИ

Состояние олигарха Виктора Пинчука в 2020-м году увеличилось почти в два раза до 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает украинское издание Forbes со ссылкой на обновлённый рейтинг миллиардеров.

«Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд», — говорится в статье.

Стоимость недвижимости, который владеет Олигарх Виктор Пинчук, журналисты Forbes оценили в 800 млн долларов.

Чистые денежные средства составляют 700 млн долларов.

Стоимость компании Интерпайп эксперты Forbes оценили 0,5 млрд долларов. Столько же по данным журнала стоят прочие активы олигарха.

Пинчук занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых украинцев, по версии Forbes.