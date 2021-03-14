Разборки олигархов: как война Коломойского с Ахметовым влияет на тарифы

Олигархические разборки стали причиной глубочайшего кризиса в энергетике Украины

В Верховной Раде появился очередной проект закона, в котором все еще недостижимую цель энергетической независимости Украины предлагают приблизить ограничением поставок топлива из России.

Что общего между этим законопроектом и знаменитой потасовкой Олега Ляшко и Андрея Геруса в аэропорту Борисполь в 2019 году? И при чем здесь «многосерийка» по выяснению отношений между враждующими олигархическими группами Игоря Коломойского и Рината Ахметова, – в обзоре Vesti.ua.

«Кредитно-энергетический миротворец». Кульминация

Хедлайнером законопроекта №5208 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы относительно мер по усилению энергетической независимости Украины» является нардеп от «слуг народа» Андрей Герус, которого считают близким к Игорю Коломойскому.

Апеллируя к тому, что на основании закона «О внешнеэкономической деятельности» Кабмин уже ограничил импорт из РФ ряда товаров углеродной группы (уголь марки «Г», дизельное топливо, сжиженный газ и т.д.), Герус и другие соавторы предлагают патриотически-радикально «повысить энергетическую независимость от влияния страны-агрессора», ограничив и другие виды энергоносителей.

Де-факто авторы документа предлагают:

обложить специальными пошлинами битуминозный уголь, коксующийся и другой уголь, газойль, бензины моторные и другие углеродные товары;

в течение 2021 года ограничивать доступную пропускную способность по части объемов межгосударственных перетоков электроэнергии систем Украины и РФ;

Министерство энергетики обязано инициировать принятие неотложных мер в случае снижения запасов топлива на складах электростанций ниже установленного минимального уровня во избежание нарушений работы энергетической системы страны;

средства, полученные от взимания спецпошлин, будут направляться на оплату электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Кроме того, все украинские субъекты хоздеятельности энергетического комплекса, которые взаимодействуют с компаниями и частными лицами из РФ, должны информировать Нацкомиссию по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о наличии кредитов от «агрессивных» партнеров по бизнесу. А также: размера процентных ставок по этим кредитам и графики их погашения (при условии, что кредитные линии более суммы, эквивалентной 10 млн евро). НКРЭКУ будет публиковать списки «должников оккупантов» и информацию о кредитной истории на официальном сайте.

Сбор неких сугубо финансово-кредитных данных в исполнении НКРЭКУ представляется странным и далеко выходящим за рамки ряда законов, например, о банковской тайне. То есть Герус и Ко предлагают создать некий «кредитно-энергетический миротворец». Объяснение реальной мотивации законопроекта №5208, через который Коломойский де-факто дает «ответку» Ахметову по коксу и антрациту предоставим самому Герусу. В пояснительной записке он превосходно и очень точно описывает логику команды Игоря Валериевича, как и команды Рината Леонидовича:

«Сегодняшняя ситуация создает возможности для проявлений псевдопатриотизма для определенных продажных коррумпированных политиков: они критикуют импорт из РФ, если этот импорт является конкурентным для определенных олигархических финансово-промышленных групп. Но не замечают, а иногда и защищают импорт товаров из РФ, если этот импорт осуществляют отдельные финансово-промышленные группы. Таким образом, расцветает каста продажных псевдопатриотов, которые на самом деле способствуют монополизации определенных секторов экономики, которые контролируются олигархами, но совсем не против импорта из РФ, если его осуществляют их боссы«.

«Іди н@хєр отсюда!». Начало

В основе конфликта олигархов лежит вполне естественная дихотомия «спрос-предложение». Группа Ахметова является крупным производителем электроэнергии, как весьма недешевой тепловой (угольной), так и чрезмерно дорогостоящей «зеленой». Группа же Коломойского – это крупный потребитель электроэнергии, и фактор ее цены критически значимый в формировании себестоимости производства ферросплавов. Ранее Vesti.ua подробно описывали этот принцип «враждующей взаимозависимости», на примере скандального кейса «Укргидроэнерго».

Не желая покупать у Ахметова дорогую электроэнергию на рынке, который начал функционировать с лета 2019 года, Коломойский, при помощи все того же Андрея Геруса, добился принятия поправки «имени Геруса». Эта правка разрешила импорт более дешевого электричества из России, начиная с 1 октября 2019 года.

Дешевый «агрессивный» ток, подтачивал устойчивость и иллюзию обоснованности сверхприбыльной схемы «Роттердам +», с помощью которой компании Ахметова производили «патриотическую», но куда более дорогую электроэнергию.

Кабмин Дениса Шмыгаля, пересевшего в премьерское кресло с кресла менеджера холдинга ДТЭК, ввел с 1 апреля 2020 года специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля из России, кроме антрацита и кокса. Исключения КМУ были продиктованы внимательностью Кабмина. Понятно, что металлургические комбинаты и ТЭЦ Ахметова зависят от российского кокса и антрацита так же, как и ферросплавные заводы Коломойского – от электроэнергии.

В начале февраля, критическая масса проблем, сформированных ошибками, непрофессиональным госуправлением и необузданными финансовыми аппетитами ключевых игроков на рынке электроэнергии, взорвалась большой «зрадой». Украина вновь была вынуждена импортировать электроэнергию из РФ и Беларуси из-за критически неустойчивости системы внутреннего энергобаланса.

Это промежуточный итог того, что так красочно начиналось с бориспольского «рандеву» близкого к Ахметову Олега Ляшко с близким к Коломойскому Андреем Герусом. Но, но как оказалось, просмотр подобия драки под боевые крики «Іди н@хєр отсюда!» для рядовых украинцев оказался «платным». Счета «за сеанс» придут в апреле, вместе с новыми платежками за свет.

Шоу продолжится до последнего украинца

Олигархические разборки, в том числе, стали причиной глубочайшего кризиса в энергетической отрасли Украины. В итоге, у Коломойского и у Ахметова призвали к запрету импорта тока из РФ (хотя и с разными интерпретациями и «примечаниями» к этому решению), а платежки достанутся простым украинцам.

Противоборствующие стороны готовы без промедления использовать все доступные методы для ограничения конкурентов, сохранения и приумножения своих доходов. Все остальное – глубоко вторично. И реальная платежеспособность граждан, их благосостояние, развал энергетической системы страны, кризис накопления долгового бремени в отрасли, как и беспрецедентная опасность использования системы государственного управления в «корпоративных войнушках» (даже в ущерб состояния атомной генерации, с которой не шутят).

Ранее мы уже подробно разбирали, как правительство искусственно ограничивало производственные мощности атомных станций в пользу увеличения в общем энергобалансе «зеленой» и тепловой генерации. Недавно ГП «НАЭК «Энергоатом» опубликовал финансовые показатели за 2020 год. Прошлый год компания завершила в «плюсе» по показателю прибыльности, но таковым результат является только на бумаге.

В «Энергоатоме», пояснили, что по показателям операционной деятельности компания демонстрирует прибыль, но по факту, из-за ряда факторов, в 2020-м атомщики получили 4,8 млрд. гривен убытков. В том числе через искусственное ограничение производства электроэнергии (с 80,6 млрд. кВт-час до 73,7 млрд. час согласно прогнозного баланса Минэнерго на 2020 год).

Но, главная проблема в том, что альтернативой этой схватки местных «хищников» являются «чужие», в лице внешних игроков, которым по определению глубоко безразличны украинцы и их судьба.

vesti.ua