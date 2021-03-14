Вслед за Шварценеггером: Мэттью Макконахи планирует стать губернатором Техаса

51-летний американский актер Мэттью Макконахи за годы в кино успел реализовать себя еще и как сценарист, режиссер и продюсер.

В новом интервью звезда признался, что теперь задумывается о политической карьере. Он серьезно рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Техас.

Оскароносный актер Мэттью Макконахи уже давно получил огромный успех в Голливуде и, похоже, хочет повторить путь легендарного Арнольда Шварценеггера, который в 56-летнем возрасте ушел из киноиндустрии и был избран на пост губернатора Калифорнии. Однако он нацелен стать губернатором другого штата – Техас.

Мэттью Макконахи планирует стать губернатором Техаса

В новом подкасте The Balanced Voice, который вышел в среду, 10 марта, Мэттью Макконахи заявил, что «серьезно рассматривает» возможность баллотироваться на пост губернатора Техаса на выборах 2022 года или на любую другую политическую должность. Мэттью Макконахи убежден, что вполне проявил себя в кино и стремится реализоваться в политике.

Я снова анализирую, какая моя ведущая роль. Ведь я действительно думаю, что мне есть чему научить и чем поделиться, и какова моя роль? В какую категорию я попаду в следующей главе моей жизни?

– высказался актер.