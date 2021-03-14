Лікарі рекомендували прості напої для довголіття

Одним з головних пунктів при здоровому способі життя є підтримка балансу рідини в організмі. Експерти радять пити багато води, так як це допомагає контролювати вагу і забезпечує правильну роботу нирок. Крім того, є напої, які можуть знизити ризик розвитку багатьох небезпечних захворювань, впливаючи на довголіття.

Кава

Цей підбадьорливий напій не тільки допомагає зарядитися енергією, але і благотворно впливає на серце. Як стверджують експерти Американської кардіологічної асоціації, щоденне вживання 250 мл кави знижує ризик серцевої недостатності. Дані опубліковані в науковому журналі AHA Journals.

Зелений чай

Це ще один популярний напій, який виявився не тільки приємним, але і корисним для організму. Кілька досліджень показали, що включення зеленого чаю в раціон знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності, повідомляє Eat This. Ці речовини накопичуються на стінках судин, утворюючи холестеринові бляшки. Їх велика кількість може спровокувати закупорку артерій, що постачають серце кров’ю і киснем. У підсумку це може привести до інсульту або серцевого нападу.

Чай мате

Цей напій з сушеного листя парагвайського падуба володіє сильними підбадьорливими властивостями через підвищений вміст кофеїну (85 мг на порцію). Згідно з дослідженням, опублікованим в науковому журналі Pubmed, трав’яний чай здатний знизити не тільки рівень шкідливого холестерину, але і зменшити вміст глюкози в крові, що особливо корисно для тих, хто страждає діабетом.

Матча

Це порошок зеленого чаю дрібного помелу, який містить багато антиоксидантів, а також може допомогти знизити рис розвитку захворювань печінки. Про це повідомляє група китайських дослідників.

Вода

Остання в списку, але не за значенням, так як саме вона допомагає підтримувати нормальну температуру тіла, пом’якшувати суглоби і виводити зайву рідину і токсини, повідомляють експерти Mayo Clinic.