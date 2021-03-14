Повінь – зміна системи

Menu
Close

Олена Кравець показала, як вчить маму користуватися кухонною технікою

14.03.2021

Олена Кравець, яка є відомою комічною акторкою та учасницею «Жіночого кварталу», вирішила зробити батькам подарунок. Жінка придбала багато кухонної техніки та подарувала її мамі. На своїй сторінці в Instagram Олена Кравець запостила відео, в якому вчить найріднішу людину користуватися сучасною технікою, пише ВОНА.

Перед камерою жінка з’явилась у смугастій кофті та стильному головному уборі. В ролику відома акторка розказує мамі, як правильно вмикати техніку. А ще Олена Кравець затіяла невеличкий ремонт у будинку батьків.

В ролику мама учасниці «Жіночого кварталу» позує в светрі коричневого кольору. Вона уважно слухає свою донечку та дивується, наскільки сучасним став наш світ.
У дописі Олена Кравець заявила, що ніколи не потрібно ображатись на батьків, коли вони не можуть потоваришувати з сучасними технологіями. За словами жінки, необхідно все спокійно пояснити та показати, як правильно користуватися тією чи іншою технікою.

Фани засипали акторку компліментами й написали, що в неї чудова мама. А ще вони побажали жінці завжди залишатись такою позитивною.

Читайте також:   У Німеччині сталися дві ДТП зі шкільними автобусами, є загиблі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *