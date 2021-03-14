ITechNews неодноразово розказували своїм читачам про популярні проблеми із смартфонами, а саме про швидке розряджання, повільне заряджання, засміченість пристрою та його очищення та багато іншого цікавого. Зараз же буде названо найпопулярніші баги, які здатні зламати смартфон за лічені секунди.

Останні декілька років, найпопулярнішим багом, який виводив смартфон із ладу, була звичайна картинка ландшафту. Ця картинка при встановленні фоновим зображенням, вводила смартфон в циклічне розблокування / заблокування і таким чином повністю виснажувало акумулятор.

Проблемою цієї картинки була її кольорова гама, а точніше те, що Android-смартфони по замовчуванню відображають зображення в sRGB кольорах, а дана картинка використовувала RGB-гаму.

Наступний баг прямо стосувався пристроїв Apple під управлінням IOS 9.2. Баг стосувався конкретної дати та часу. Якщо конкретніше, то користувачі при виборі дати 1 січня 1970 року могли просто викидати свій смартфон на смітник. Проблема тут полягала саме в програмному збої IOS 9.2. З часом, компанія Apple виправила цей баг.

Ще один найпопулярніший баг стосується також ґаджетів Apple. На цей раз, баг стосується повідомлень, а точніше відправлених емоджі італійського прапора і символа мовою синдхи. В даному випадку, результати багу будуть такі ж, як і в попередніх випадках — циклічне перезавантаження до повного розряджання смартфона.