Автоводіям розповіли, коли непристебнутий ремінь врятує життя

Фахівці нагадали водіям, коли слід відстібати ремінь безпеки, перебуваючи в рухомому автомобілі. Так, в правилах дорожнього руху зазначено, що водії, які перетинають льодові переправи і замерзлі водойми поза організованих переправ зобов’язані відстебнути ремінь.

Це правило продиктовано здоровим глуздом – вибратися з потопаючої машини, будучи пристебнутим ременем безпеки – непросте завдання. При цьому у всіх інших випадках і водій, і його пасажири завжди повинні використовувати ремені безпеки під час руху машини, якщо ця система безпеки передбачена конструкцією машини.

Нагадаємо, згідно з новими правилами техогляду, будь-яке пошкодження ременя безпеки може послужити приводом для відмови діагностичної карти. Також карту не видадуть, якщо замок ременя не застібається, а сам ремінь не прибирається самостійно.