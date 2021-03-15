7 продуктів, які допоможуть вам захистити нирки

Нирки – один з найважливіших органів людського тіла. Але неправильний спосіб життя, який є першопричиною цілого ряду хвороб, може мати несприятливий вплив і на нирки. Тому варто включити в раціон продукти, які містять важливі для здоров’я цього органу поживні речовини, пише Жіночий світ з посиланням на ETimes.

Ось 7 продуктів, які допоможуть вам покращити функцію нирок і надовго зберегти їх здоровими:

Яблука. Яблука містять велику кількість пектину, який захищає нирки та зменшує ризик їх пошкодження.

Ягоди. Ягоди багаті на антиоксиданти та інші поживні речовини. Рекомендується щодня вживати 0,5 склянки ягід, аби підтримувати здоров’я нирок.

Цитрусові. Такі фрукти, як апельсин і лимон, багаті на вітамін С, споживання якого дуже ефективно запобігає утворенню ниркових каменів.

Капуста. Капуста має низький вміст натрію і вона корисна для профілактики захворювань нирок. Капуста також багата на інші сполуки та вітаміни, які сприяють зміцненню імунної системи.

Червоний болгарський перець. Солодкі перці допомагають розщеплювати відходи крові, що робить їх ідеальним овочем для тих, хто страждає на проблеми з нирками. Рекомендується вживати перець у печеному або смаженому вигляді.

Цвітна капуста. Цвітна капуста багата на індоли, глюкозинолати та тіоціанати, які виводять токсичні відходи з вашого організму та підтримують нирки здоровими.

Кучерява капуста. Цей зелений листовий овоч є суперпродуктом, який містить багато вітамінів та мінералів, підтримує здоров’я нирок, а також підвищує ефективність їх роботи.