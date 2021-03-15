Ілона Гвоздьова розповіла про відпочинок з дітьми в Єгипті

Українська хореографиня, учасниця проєкту “Танці з зірками” Ілона Гвоздьова відправилася у відпустку, для якої обрала сонячний Єгипет. Вона зізналася, що на відпочинку з дітьми повністю відволікається від роботи та отримує багато енергії.

: інстаграм Ілони Гвоздьової

Зірка поділилася світлинами, де позує на тлі красивого пейзажу, а також показала сина та доньку. У час пандемії Ілона наважилася подорожувати з дітьми і розповіла, яким для неї є відпочинок з дітьми.

Знаменитість зазначила, що часто відпустка з маленькими дітьми – це квест на швидкість, виживання, терпіння. Навіть, лягаючи спати, у підсвідомості жінка продовжує чути слово “мама”, реагує, коли кличе будь-яка дитина. У такі моменти розумієш, що найкраще для відпочинку – кросівки та зручний одяг, який не шкода зіпсувати їжею.

Але, коли бачиш щасливі обличчя та очі своїх дітей, їхній умиротворений сон, як вони потребують тебе, твою турботу та захист, то розумієш, що заради таких моментів готова на все це і можеш вкотре це переживати,

– поділилася зіркова матуся.

Танцівниця додала, що відпочинок з дітьми не може назвати справжнім відпочинком. Для неї це відповідальна місія, ніби роль у фільмі, де вона головна героїня й одне з завдань – вистояти.

Проте за час, проведений з дітьми, я встигаю повністю відволіктися від роботи, перезавантажити мозок, максимально заповнити сферу життя “мама”, наповнитися та зарядитися енергією на довгий час,

– розповіла Ілона.

“Діти – це невичерпне джерело енергії, позитиву та безпосередності. Як круто, коли ти вливаєшся в їхній потік та просто слідуєш за ними. Найголовніше – час, проведений з ними, поки вони такі маленькі. Адже дітки дуже швидко ростуть. Не встигнеш озирнутися, як вони вже стануть зовсім дорослими та самостійними”, – наголосила Гвоздьова.